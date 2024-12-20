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不足一成食物檢出亞硫酸鹽　乾果平均濃度最高　食安中心提保持均衡飲食 (16:19)

食環署食安中心公布香港第二次總膳食研究的首份報告，是次研究檢測185種食物的亞硫酸鹽含量，其中只有17種檢出食物添加劑亞硫酸鹽，即91%的食物均無檢出亞硫酸鹽，當中乾果檢出的平均濃度最高。食安中心顧問醫生（社會醫學）（風險評估及傳達）張勇仁稱，亞硫酸鹽主要用作防腐劑及抗氧化劑，雖然急性毒性低，但長期過量攝入會刺激胃部、影響中樞神經系統，建議市民保持均衡飲食，並留意預先包裝食物的標籤。

研究在2023年2月至2024年1月間進行，分兩次抽樣，選定檢測130種物質，如食物添加劑、除害劑殘餘，採集的2244個別食物樣本經處理後，合併成374個混合樣本再進行分析；研究得出共約10個研究報告，由現在至2026年分階段發布。

各項樣本中，乾果是檢出亞硫酸鹽平均濃度最高的食物，每公斤含240毫克，其次是蘑菇、紅/白酒和醃製蔬菜，平均濃度比乾果低約十倍，每公斤約有20至30毫克，其餘檢出亞硫酸鹽的食物，平均濃度為每公斤10毫克或以下。

聯合國糧食及農業組織和世衛食品添加劑聯合專家委員會，將亞硫酸鹽的按類別計每日可攝入量訂為每公斤體重0至0.7毫克。研究結果指，不論是本地成年人口或年輕群組，每日從膳食攝入亞硫酸鹽的分量，均遠低於相關的每日可攝入量，顯示對健康構成慢性影響的機會不大。

張勇仁提醒部分人會對亞硫酸鹽有過敏反應，指出據外國的文獻，一般對亞硫酸鹽敏感的人少於2%，但本身有哮喘的病人，他們對亞硫酸鹽敏感的比率可到10%，攝入後或引起支氣管收縮和其他不良反應。他建議市民保持均衡飲食，避免因偏食某幾類食物，而過量攝入亞硫酸鹽，又提醒可能有過敏反應的市民在購買預先包裝食品時，應參閱食物的標籤，避免食用有亞硫酸鹽的食物。

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