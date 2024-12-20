反恐條例第二案　警員供稱「九十二籤」帖文寫有「眾籌革命」 (16:07)

綜合證供，警方拘捕次被告李嘉濱後，在其西營盤梅芳街寓所搜出一批證物，部分存放於爆炸品處理課。警員溫文鏡供稱於2020年3月23日為證物拍照，包括由膠帶包裹的兩條導管、電子火柴、電子磅和思疑炸彈遙控器等，其間沒有干擾證物。法官陳仲衡和陪審團庭上查看證物，包括思疑遙控裝置，陳官一度笑言「辯方需唔需要（看證物）？但唔好撳」。

溫文鏡提到，從梅芳街單位發現藏粉末的玻璃樽和膠盒、有「KNO3」字眼的瓶子，以及有「滴滴金」之稱的煙花棒，膠盒交由警方先進科技課人員檢驗。庭上照片顯示，該瓶子寫有「6KNO3」（硝酸鉀的化學式為KNO3）、「2糖」和「2琉」字眼。

代表首被告何卓為的辯方大律師黎暐睛盤問指，溫文鏡調查本案時，是否知道何卓為疑涉明愛醫院和羅湖港鐵站炸彈事件。溫表示，當時有10多名可疑人士，未掌握具體人物資料。辯方續問，警方在較後階段的調查，有否指控何是「九十二籤」主理人，溫答不知道。

代表次被告李嘉濱的大律師則關注，李被捕後搜出逾4萬元現金，溫文鏡須在警署逐一包裝鈔票和記下鈔票編號，為何沒有將程序寫在口供紙，「連描述都無」。溫承認無寫入口供紙，指包裝程序是警隊內部工作。辯方質疑溫沒有處理鈔票，而是在警署接見室會見李，以李的女友安危威脅招認，溫一概否認。

本案牽涉明愛醫院、羅湖及將軍澳爆炸行動。溫文鏡在辯方盤問下透露，曾調查另一宗深圳灣爆炸事件，檢視過深圳灣的閉路電視片段，沒有發現本案被告的行蹤。聆訊下周一續。