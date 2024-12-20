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會計師偷竊公司近千萬港元罪成　辯稱投資菲律賓王室遺產被指不可信 (15:57)

76歲註冊會計師擔任兩間公司受託人期間，從該兩間公司偷竊合共逾125萬美元（折合港幣約981萬元），被起訴兩項盜竊罪。他經審訊後，今日（20日）於區域法院（借用荃灣法院）被裁定兩罪成立。法官拒納被告辯稱款項用投資菲律賓王室遺產繼承的說法，裁定他不誠實地轉移款項到自己銀行戶口。案件押後至明年1月24日求情及判刑，被告須要還押，其間為被告索取背景報告、精神及心理科報告。

被告張慶植（現年76歲）現已破產。控罪指，被告被控於2016年2月至2020年1月期間，偷竊屬於涉案兩間公司共逾125萬美元的款項。庭上透露，被告至今仍未還清所有款項。

控方案情指，事件發生於2016年2月至2020年1月期間，當時一對在泰國居住的夫婦委託被告處理兩間公司的生意和財務，該兩間公司分別從事藝術品貿易及證券投資。該對夫婦發現共逾125萬美元的款項被轉移後找被告對質，被告承認轉移資金。

法官於裁決時指，被告辯稱案發時他將涉案款項用以投資菲律賓王室遺產繼承的項目，並獲得該對夫婦的同意。惟該對夫婦庭上供稱，他們從沒有同意讓被告轉移涉案款項，並指得知所謂菲律賓投資項目時已直指是騙局。法官接納該對夫婦為誠實可靠的證人，指二人作供清晰及有文件佐證，並拒納被告的證供，指他作供不實，裁定他使用受託人身份，不誠實地偷竊兩間公司的125萬美元款項。

辯方在定罪後表示，需時向被告索取求情的指示。法官遂押後判刑，其間為被告索取背景報告、精神及心理科報告。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 盜竊罪

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