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警方再拘39人涉騙取交通意外援助　涉及金額約200萬 (14:11)

警方針對騙取交通意外援助金，展開第二浪代號「破惑」行動拘捕39人，牽涉33宗交通意外，涉申請共約200萬援助金。

西九龍總區重案組高級督察林子鎌表示，警方早前接獲社會福利署透過內部審查，發現有不法分子利用偽造的虛假文件，申請「交通意外傷亡援助」。經調查後於10月至11月進行第一浪代號「破惑」行動，並拘捕275人，涉款約1400萬元。

社署一直繼續審查工作，於12月上旬轉交更多個案予警方。經跟進調查後，警方發現不法分子在申請「交通意外傷亡援助」時，向社署提交偽造病假紙，今次涉案大部份申請並未批出款項，最高一宗騙取金額約15萬元，總詐騙金額約200萬元，共牽涉33宗交通意外。

西九龍總區刑事部於周一(16日)至昨日（19日）期間，展開第二浪的「破惑」行動，共拘捕24男15女，年齡介乎19至48歲，報稱職業包括文員、銷售員、運輸工或無業等，涉嫌串謀詐騙及欺詐。各人已獲准保釋候查。

警方調查發現部分案件涉及有組織性的自編自導交通意外，其中一宗意外涉及私家車與小巴相撞，涉及13人受傷，社署及時發現並轉介個案，暫時沒有批出任何款項。

西九龍總區交通部高級督察黃浚柏表示，根據香港法例第374章<道路交通條例> 第57條，如因有車輛在道路上有意外發生引致任何人受傷，或引致任何車輛或財物受損，如未有獲警方授權下，任何人不得移動涉案車輛或干擾其任何部份，否則會判處罰款一萬元及監禁六個月。所以在有關法例下，有交通意外發生，必然會對交通造成阻塞。

警方會就意外的嚴重及複雜情度，投放不同的緊急資源處理，以一般最簡單常見的交通意外為例，意外涉及兩部車及一名傷者，一般警方到達現場後，首要是拯救生命，其次是保持道路暢通及展開初步調查，過程中需要投放大量資源，包括向雙方司機進行基本調查及搜證，或將車輛送往檢驗等。警方一貫務求盡快完成初步調查解封現場，確保道路暢通。而上述一宗簡單意外，都要花若干時間，如案情嚴重，則需要更長的時間。

而事後調查，警方會就涉案車輛車速、停車距離及司機反應時間等多方面進行調查，甚至需要不同專家的協助，例如政府化驗師，運輸署工程師或諮詢律政司法律意見。每一宗的交通意外，警方均需大量資源處理，涉案被捕人浪費大量緊急資源。

對於企圖騙取交通意外傷亡援助金，捏造交通意外一定會對交通造成阻塞，影響社會日常運作。另外，警方因為要處理捏造的交通意外，而未能夠及時拯救真正有需要人士，後果可能會好嚴重。

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