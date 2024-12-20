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大馬駐港領事：東盟支持香港加入RCEP　將作為優先事項 (12:09)

馬來西亞明年將輪值東盟（ASEAN）主席國，馬來西亞駐港領事館今（20日）舉行慶祝儀式，馬來西亞駐港總領事木山利致辭時表示，馬來西亞明年將主持逾1000個東盟及其相關的會議，將與各國加強對話，與成員國一同擴展東盟境外的經濟夥伴，強化東盟的重要地位。木山利會後強調，馬來西亞和所有東盟成員都支持香港加入「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），會將本港加入RCEP視作他們的優先事項。

木山利又表示，馬來西亞會加強推動東盟內貿易和投資的承諾，以及推動科學和創新科技發展，明年是東盟共同體（ASEAN community ）10周年，對東盟意義重大，亦將採納《東盟共同體願景2045》（ASEAN Community Vision 2045）這份具里程碑意義的文件，勾劃未來20年的共同發展方向。

木山利又提到，東盟是本港的第二大貿易夥伴，在一國兩制及特首李家超帶領下，相信本港將繼續扮演區域超級聯繫人的重要角色，連接不止東盟，更是內地市場，並指東盟成員國均支持本港加入RCEP，東盟與本港和內地會共同努力加深聯繫，擁抱共通價值及區域繁榮的目標，亦會以務實的方式應對強權間的地緣政治角力。

木山利會後向本報表示，會努力游說各方以令本港能更快加入RCEP，惟因需獲RCEP所有15個成員同意，難評估本港何時能正式加入，但有信心能說服其他成員接納本港的加入申請。

商經局長丘應樺獲邀出席，致辭時指本港與東盟互惠互利的經貿關係持續良久，兩地的總貿易額已達1450億美元，有650間來自東盟的母公司在港落戶，反映東盟與本港2021年簽訂的自由貿易協定的重要性。他又指政府正努力與馬來西亞政府商討，在吉隆坡設立東盟內第四個經貿辦，亦感謝馬來西亞對本港加入RCEP的強烈支持。

出席儀式的嘉賓亦包括外交部駐港公署副特派員潘雲東、老撾駐港總領事賢仲赫、泰國駐港總領事吳豐燦等東盟成員國領事等。

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