習近平：必須長期堅持一國兩制　國家主權安全高於一切　高度自治方針不會變 (11:31)

他指，澳門回歸以來的成就向世界證明，一國兩制具顯著制度優勢及有強大生命力，是保持港澳長期繁榮穩定、服務強國建設和民族復興偉業的好制度，是實現不同社會制度和平共處、合作共贏的好制度，必須長期堅持，一國兩制蘊含的和平、包容、開放、共享的價值理念，是中國的，也是世界的，值得共同守護。他說，港澳回歸以來的實踐經驗顯示，要保持港澳長期繁榮穩定，繼續推進一國兩制實踐行穩致遠，就要把握四個原則，包括堅守一國之本，始終堅持國家主權、安全和發展利益高於一切，同時要尊重兩制差異，充分保障特區高度自治權。

習近平說，落實中央全面管治權，任何時候都不能動搖，要繼續全面準確堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳的高度自治方針，確保不會變、不動搖，確保不走樣、不變形。他表示，第二點是要維護高水準安全，推動高品質發展，強調安全是發展的前提、發展是安全的保障，維護安全和推動發展都要堅定不移，亦要珍惜當前來之不易的安定祥和局面，並集中精力拼經濟、謀發展及搞建設。

第三點則是要發揮獨特優勢，強化內聯外通，以更開放包容的姿態，廣泛拓展國際聯繫，讓中國香港、中國澳門的國際大都會品牌更亮麗，亦要深度對接國家發展戰略，加速融入國家發展大局。第四點則是要弘揚核心價值，促進包容和諧，傳承愛國愛港、愛國愛澳核心價值，並要凝聚一切積極力量，劃出海內外支持一國兩制事業的最大同心圓。

習近平提對澳門四點希望

習近平亦對新一屆澳門特區政府提出四點希望，包括要着力推動經濟適度多元發展、着力提升特區治理效能、着力打造更高水平對外開放平台，並着力維護社會祥和穩定。其中他提到，中央決定開發橫琴粵澳深度合作區的目的，是促進澳門經濟適度多元發展，便利市民生活就業，要把握好此定位，不應發展與此目標不一致的項目。習近平續說，澳門形勢總體穩定，但內外環境正在發生深刻變化，應居安思危、未雨綢繆，着力防範各項風險，引導與規範社團發展，始終堅持以人民為中心，解決廣大居民最關心、最迫切、最現實的問題，並創造更多更好的發展機會，及營造更加公平的社會環境。

特首李家超亦率領香港特區政府代表團，出席就職典禮，他恭賀岑浩輝就任，稱兩地情如手足，交流頻繁，會繼續和澳門優勢互補，攜手推動港澳加強交流合作。