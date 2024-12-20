習近平：必須長期堅持一國兩制　國家主權安全高於一切　高度自治方針不會變 (11:31)

澳門回歸25周年大會暨澳門特區第六屆政府就職典禮今早（20日）舉行，國家主席習近平為澳門第六任特首岑浩輝及第六屆政府主要官員監誓。他亦發表重要講話，指澳門回歸祖國25年來，在中央政府和祖國內地大力支持下，政府團結帶領社會各界接續奮鬥，具有澳門特色的一國兩制實踐取得巨大成功，澳門發生翻天覆地的變化，國際影響力大幅提升。
他指，澳門回歸以來的成就向世界證明，一國兩制具顯著制度優勢及有強大生命力，是保持港澳長期繁榮穩定、服務強國建設和民族復興偉業的好制度，是實現不同社會制度和平共處、合作共贏的好制度，必須長期堅持，一國兩制蘊含的和平、包容、開放、共享的價值理念，是中國的，也是世界的，值得共同守護。他說，港澳回歸以來的實踐經驗顯示，要保持港澳長期繁榮穩定，繼續推進一國兩制實踐行穩致遠，就要把握四個原則，包括堅守一國之本，始終堅持國家主權、安全和發展利益高於一切，同時要尊重兩制差異，充分保障特區高度自治權。
習近平說，落實中央全面管治權，任何時候都不能動搖，要繼續全面準確堅定不移貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳的高度自治方針，確保不會變、不動搖，確保不走樣、不變形。他表示，第二點是要維護高水準安全，推動高品質發展，強調安全是發展的前提、發展是安全的保障，維護安全和推動發展都要堅定不移，亦要珍惜當前來之不易的安定祥和局面，並集中精力拼經濟、謀發展及搞建設。
第三點則是要發揮獨特優勢，強化內聯外通，以更開放包容的姿態，廣泛拓展國際聯繫，讓中國香港、中國澳門的國際大都會品牌更亮麗，亦要深度對接國家發展戰略，加速融入國家發展大局。第四點則是要弘揚核心價值，促進包容和諧，傳承愛國愛港、愛國愛澳核心價值，並要凝聚一切積極力量，劃出海內外支持一國兩制事業的最大同心圓。
習近平提對澳門四點希望
習近平亦對新一屆澳門特區政府提出四點希望，包括要着力推動經濟適度多元發展、着力提升特區治理效能、着力打造更高水平對外開放平台，並着力維護社會祥和穩定。其中他提到，中央決定開發橫琴粵澳深度合作區的目的，是促進澳門經濟適度多元發展，便利市民生活就業，要把握好此定位，不應發展與此目標不一致的項目。習近平續說，澳門形勢總體穩定，但內外環境正在發生深刻變化，應居安思危、未雨綢繆，着力防範各項風險，引導與規範社團發展，始終堅持以人民為中心，解決廣大居民最關心、最迫切、最現實的問題，並創造更多更好的發展機會，及營造更加公平的社會環境。
特首李家超亦率領香港特區政府代表團，出席就職典禮，他恭賀岑浩輝就任，稱兩地情如手足，交流頻繁，會繼續和澳門優勢互補，攜手推動港澳加強交流合作。