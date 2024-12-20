粵港澳「雷霆2024」反罪惡行動　港警拘逾8千人 檢獲毒品現金總值約9億 (10:20)

警方表示，三地警方一直不遺餘力打擊三合會及有組織犯罪活動，特別針對跨境犯罪集團。「雷霆2024」是以情報為主導的聯合執法行動，目的是打擊三合會及有組織犯罪集團的非法活動、瓦解跨境罪行及斷絕犯罪分子的收入來源。

行動期間，本港警方共動員超過7.8萬人次，搜查約4300間處所，搗破約1600個非法場所，包括非法賭博、賣淫、無牌酒吧及高利貸集團等，拘捕5194名男子，3109名女子，年齡介乎12至92歲，其中1478名內地人，866名為非華裔，分別涉嫌與三合會及毒品有關的罪行，包括謀殺、傷人、縱火、自稱三合會成員、刑事毀壞、勒索、管有攻擊性武器、販運危險藥物、經營非法賭博場所、經營賣淫場所、串謀控制他人賣淫、行使偽造紙幣及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）等，同時檢獲大批賭博工具、攻擊性武器、總值4100萬元懷疑黑錢，以及市值超過8.4億元毒品，包括懷疑大麻、氯胺酮、可卡因、冰毒及海洛英。