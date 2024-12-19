出席慶祝祖國成立七十五周年植樹活動 甯漢豪：優化城市林務有助增強社會凝聚力 (20:54)

發展局今日在facebook專頁發文，指香港特區政府積極推廣及優化城市林務工作，樹木不單能提供樹蔭緩和氣溫，更為市民提供賞心悅目的景觀，創造怡人的戶外空間，甚至有助連繫社羣和增強凝聚力。有賴不同部門的共同努力，近年陸續建成多個新的綠化戶外空間，除了啟德車站廣場公園，鄰近還有觀塘海濱花園、茶果嶺海濱公園、紅磡都市公園等。

甯漢豪又表示，欣悉在這個富有意義的活動中，有幼稚園的小朋友、小學生、中學生以至大專院校的同學一起參與。他們的參與象徵著綠化工作的薪火相傳，也是寄語一代代的年輕人為祖國、為香港的繁榮安定作出貢獻。發展局於活動中亦準備了具環保意義的小禮物派發給市民同慶共樂，包括由回收塑膠製造的小花盆、種子包、環保袋等，希望大家能繼續支持綠化、愛護環境。

茶花從古至今都有美好的寓意，茶花象徵著生機勃勃、幸福和長久。局長希望藉著今天的活動，祝願祖國繁榮昌盛、國泰民安。