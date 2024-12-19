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習近平澳門會見李家超　稱對香港有很高期待　港澳要互學互鑑 (19:29)

國家主席習近平今午（19日）於澳門會見特首李家超，中央辦公廳主任蔡奇及港澳辦主任夏寶龍亦同場。習近平說，一國兩制實踐已進入新階段，香港及澳門應展現更大作為、實現更好發展，要互學互鑑，加強交流合作。他又說，國家對香港有很高的期待，希望李家超及特區政府穩健施政，全力拼經濟、謀發展，奮力創造香港新的輝煌。

李家超說，感謝習近平的接見，將努力帶領香港拼經濟、謀發展，切實改善民生，積極參與粵港澳大灣區建設，更好融入國家發展大局。

習近平提出對澳門三點期許

另外，習近平今午亦會見澳門前特首何厚鏵及崔世安，及澳門社會各界代表人士。習近平晚上則出席歡迎晚宴，致辭時說過去5年是澳門歷史上不平凡的5年，面對世界百年變局加速演進及世紀疫情的嚴峻考驗，特首賀一誠及特區政府在中央政府及祖國的大力支持下，團結帶領澳門社會各界迎難而上、務實有為，推動經濟持續回升向好、各項事業全面進步，而經濟適度多元發展取得新成效，博彩業依法健康有序發展。

習近平又提出對澳門的三點期許，一是登高望遠，要着眼中華民族偉大復興戰略全局和世界百年變局，緊跟時代潮流，進一步找準自身定位，科學謀劃澳門未來發展，更加積極主動對接粵港澳大灣區建設等國家發展戰略；二是海納百川，要在愛國愛澳旗幟下更加開放包容，廣納天下英才；三是銳意進取，要展現更大魄力、勇於變革、敢於創新，更好發揮一國兩制制度優勢。

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