廉署起訴兩外勞工頭及通緝分判商二人　涉向機場三跑項目工人索賄600萬元 (19:02)

涉案「工頭」王海東（35歲）及王佳強（23歲）同為北京城建集團有限責任公司與其士（建築）有限公司的聯營企業（北京城建 – 其士（建築）聯營）所聘用的輸入勞工。廉署指，早前接獲貪污投訴，指有輸入勞工懷疑被索賄及壓榨工資，經調查後揭發事件，並於本年6月拘捕二人。廉署另在昨向裁判法院申請手令，通緝中億香港營運者閆立中（52歲），及中億香港人力資源經理胡偉達（50歲），並獲裁判官簽發有關手令。

廉署稱，案發時北京城建 – 其士（建築）聯營是機場三跑道系統的三跑道客運大樓和站坪工程項目的總承建商，中億建築（香港）有限公司（中億香港）是其中一間分判商。由於建造業人手短缺，北京城建 – 其士（建築）聯營透過發展局「建造業輸入勞工計劃」，以月薪3.12萬元或3.78萬元為分判商聘用輸入勞工。「工頭」王海東及王佳強和其他工人於2023年10月起分批聘用。

控罪指王海東及王佳強涉嫌於2023年11月至2024年6月期間，串謀中億香港的營運者暨大股東閆立中及該公司的人力資源經理胡偉達，從58名輸入勞工收取賄款共逾600萬元，以協助該等工人受僱和繼續受僱於北京城建 – 其士（建築）聯營。

廉署調查發現，閆立中及胡偉達涉嫌在工人與北京城建 – 其士（建築）聯營簽訂僱傭合約前，向工人表示他們只可享有人民幣1萬元至2萬元月薪，若不接受有關安排便不會獲聘用。該等工人因害怕失去工作機會而同意接受該安排。

調查又顯示，上述工人涉嫌在「工頭」王海東及王佳強的安排下，將北京城建 – 其士（建築）聯營存入他們香港支薪戶口的整筆薪金，即3.12萬元或3.78萬元交予中億香港，再透過他們的內地銀行戶口每月收取人民幣1萬元至2萬元。