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黎智英案︳黎稱出於習慣以「武漢肺炎」表述新冠病毒 (18:56)

壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉勾結外國勢力案今（19）踏入第113日審訊。庭上提到，黎智英的Twitter（現稱X）曾批評警方修訂傳媒採訪安排一事，稱香港距離作為「警察國家」的中共「又近一步」，法官指出，美國白宮記者會也只會邀請部分傳媒採訪，問黎會否覺得美國是「警察國家」？黎說不會。另外，黎曾在專欄文章用到「武漢肺炎」一詞，黎同意這用字屬貶義，自言「或許出於習慣」才以「武漢肺炎」表述新冠病毒。

據辯方展示的資料，2020年9月25日，《蘋果》的Twitter發文稱，警方在該星期收緊傳媒採訪安排，只容許「國際認可」和政府新聞處註冊傳媒機構採訪警方活動；同日，黎的Twitter轉發上述帖文，稱香港「離獨裁的中共又近一步」，並形容中共為「警察國家」。

黎智英供稱，上述帖文由「徒弟」李兆富撰寫，之後法官杜麗冰問，黎是否知悉美國白宮記者會，只會邀請部分傳媒採訪？黎說知道。杜官遂問，那麼白宮的採訪安排，會否令黎覺得美國是「警察國家」？黎稱不會，因白宮記者會讓傳媒代表直接跟總統對話，相信白宮出於安全考慮設限。黎又指出，白宮雖限制記者入內採訪，但不會禁止傳媒報道記者會內容。

辯方其後展示黎同月27日發表的專欄文章，當中亦談到警方改變傳媒採訪安排一事。法官李運騰關注，當時警方是限制部分傳媒機構參加其記者會、禁止部分傳媒報道記者會內容，抑或兩者皆是？黎說應是禁止部分傳媒參加記者會。

另一方面，黎智英在上文提及同年8月警方搜查壹傳媒大樓一事，稱事件「旨在殺雞儆猴，震懾所有傳媒」。黎稱，警方搜查壹傳媒後，「所有傳媒震驚到窒息，沒人敢寫任何東西」，因此形容事件「震懾所有傳媒」。

杜官指出，警方搜查壹傳媒後，黎仍繼續撰寫文章，並獲《蘋果》發表，「《蘋果》顯然沒有震驚到窒息」、「並非所有媒體都感到​​震驚」。黎回應說，他確看到傳媒感到震驚的現象，惟最終改稱「幾乎所有（傳媒都感到震驚），這麼說吧」。黎另補充，警方搜查壹傳媒後《蘋果》擔心會倒閉，「這不是言論自由」。案件明年1月6日續審。

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