醫管局修改公布醫療事故指引　改革委員會擴職權至檢視臨牀服務及人事薪酬制度 (18:44)

范鴻齡解釋，醫管局一向會盡快公布事故，惟現時或太急於公布，有時尚未查清，及後又需要作修正，令公眾感混亂，故日後會嚴格按照三個步驟，相信做法對病人及醫護公道。他又稱，難以就有關步驟所需時間定下指標，要視乎事故的嚴重程度等，惟強調並承諾醫管局不會拖延，會盡快對外公布。為加強解說，醫管局亦會成立發言人團隊，加強相關人員就應對病人家屬及傳媒的培訓，以清楚解釋事件。

另外，范鴻齡表示，管治及架構改革委員會昨日已進行首次會議，擬定的職權範圍超越檢討委員會提出的31項建議，至涵蓋包括臨牀服務、人事制度、薪酬制度、財務狀况等，為醫管局機構管治及醫療服務管治作全面檢討，預計明年農曆新年假期後進行第二次會議。他形容，檢討有如對醫管局的全身檢查，又強調進行檢討後不一定會改到「翻天覆地」。

他亦表示，已邀請腎病權威醫生雷兆輝率領專家小組，檢視醫管局臨牀指引及醫療程序。醫管局亦決定會制訂名冊，當出現醫療事故時，會委任名冊內的獨立人士加入根源分析委員會，例如病人組織成員等，以增強公信力，並計劃簡化分析工作程序，期望日後委員會可提出建議有效防止同類事件再發生。

過去12個月公院醫生及護士人數錄正增長

醫管局人手方面，范鴻齡形容情况維持穩定，至今年10月底醫生流失率為5.3%，與7月底時相若，過去12月個月錄得326名醫生的淨增長；醫管局已聘請316位海外醫生，當中260人已來港工作。護士流失率則為7.7%，較7月底時回落，過去12個月錄得406位的淨增長。范稱，護士管理局已完成首批共2名海外護士的審批申請，他們分別來自英國及新加坡，均為香港人，其餘78名已獲聘的海外護士亦有望陸續獲批。