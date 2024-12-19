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創科署今推「創科創投基金」優化計劃　入圍基金經理須成立6億元合夥基金 (18:10)

政府在今年《施政報告》提出優化「創科創投基金」，透過調撥15億元與業界配對成立聯合基金，投資策略性產業的初創企業。創新科技署今日（19日）公布正式推出計劃，讓有意參與的基金經理申請，明年3月19日截止。獲甄選的基金經理須負責成立不少於6億元的香港有限合夥基金，業界與政府投資比例為3:1。創科署發言人表示，相信結合從業界募集的資金，將會加大對初創企業的融資支持，豐富本地創科生態圈。

優化計劃下的資金將集中投資「人工智能與數據科學」、「生命健康科技」及「先進製造與新能源科技」3個策略性產業的初創企業。創科署發言人表示，政府會作為基金的其中一個有限責任合夥人（Limited Partner, LP），獲甄選的基金經理則作為基金的普通合夥人（General Partner, GP）。

就甄別基金經理的條件，創科署表示，會根據評審準則，包括基金經理申請者的背景、團隊資源、投資策略和流程、投資表現，其本地、海內外和行業聯繫及支援，以及費用，並經徵詢「創科創投基金」諮詢委員會的意見作決定。

獲甄選的基金經理會負責成立不少於6億元的香港有限合夥基金，其中至少4.5億元是由基金經理籌集的政府以外資金。政府對每個基金的出資介乎1.5億元到2.5億元。基金經理另要負責管理基金的日常運作、根據投資框架投資合適的初創企業、為獲投資的初創企業提供支援，以及定期提交報告。

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