海關機場緝獲1.6億元毒品拘22人 (17:34)

海關機場科航空旅客組高級督察梁志鵬指，海關行動期間在機場入境大堂偵破15宗航空旅客販毒案件，共拘捕15名旅客，年齡介乎20至62歲，共檢獲112公斤毒品，涉市值約4400萬元。其中一案件發生於上月14日，關員替一名由法國巴黎經埃塞俄比亞的斯亞貝巴飛抵本港的27歲本地男子清關，留意到男子背囊及手提行李內藏有3個毛公仔，公仔被發現有重新縫合痕跡。X光影像顯示，公仔內有大量顆粒狀物體，懷疑內藏毒品。海關拆開公仔後，發現11公斤可卡因，市值約790萬元。

另一宗案件發生於上月8日，一名外籍男旅客從荷蘭阿姆斯特丹飛抵本港，關員清空其寄倉行李後，發現行李箱異常重，於是作仔細檢查，發現行李箱有不尋常訂裝痕跡，懷疑內有夾層，最終在夾層檢獲12公斤懷疑氯胺酮，市值約580萬元。海關指，15宗涉及航空旅客的販毒案件，過半數宗件涉及大麻，販毒分子安排年輕男女橋中正常旅客，結伴同行，並攜同大型行李箱入境本港，偷運毒品到港。

而空運貨物走私毒品方面，海關在各空運貨站及空郵中心檢獲261公斤懷疑毒品，估計涉市值約一億元。關員上月16日，根據風險評估查驗一票由德國到港，報稱載有雪人石頭擺設的空運速遞貨物，惟X光影像顯示，內有大量顆粒狀物體，懷疑藏有毒品，隨即打開並檢查貨物，發現內有一個陶瓷雪人球擺設，而擺設重量異常，有別於一般陶瓷工藝品，關員發現擺設底部表層較薄，於是用工具在底部鑽開一個小孔，從而抽出內部白色晶體狀的物質檢驗，經分析相信為氯胺酮，檢獲8.5公斤毒品，市值約412萬元。

直至本月7日，海關查驗一票由捷克經德國到港，報稱載有汽車安全坐椅的空運速遞貨物內，再發現X光影像有可疑，內有大量顆粒狀物體，懷疑藏有毒品。海關檢查發現內有兩個安全坐椅部件，分別為坐椅椅背及坐墊，關員其後檢查坐墊兩側底部，發現有細微裂縫，從裂縫打開後，發現內藏暗格，最終檢獲5包懷疑搖頭丸，涉42萬元。

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任何健麟指，海關上月初亦與海外執法機構交換情報，於香港機場及市內截獲4票由美國寄來本港的速遞貨物，檢獲共19公斤冰毒，市值約1000萬元。海關發現有跨國犯罪集團將毒品由美國寄到香港共享辦公室作中轉站，其後利用速遞服務將毒品寄往紐西蘭。海關展開執法，於本港兩個集運貨倉檢獲大麻、液態冰毒等毒品，涉530萬元，並拘捕一名50歲無業男子，他為其中一件貨物收件人。

機場科人員在過去一個半月內，偵破11宗與太空油案件，檢獲約18公斤由印度寄抵本港的依托咪酯，而該批依托咪酯能製成5.4萬個太空油煙彈，市值1900萬元，海關經調查於市內拘捕5名收件人。

海關表示，案中檢獲大麻涉100公斤，比去年同期上升六成；而檢獲的冰毒涉43公斤，比去年同期增加四倍。海關強調，販毒是嚴重罪行，一經定罪會被罰款500萬元及判終身監禁。