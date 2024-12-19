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有評論指議員議案空泛「拉布」　梁君彥：議員目光長遠　今屆立會通過83項法 (17:33)

立法會主席梁君彥今（19日）舉行年結記者會，他形容今個立法會會期「敢擔當、做實事」，將愛國愛港精神轉化為動能。對於有聲音批評議員議案空泛、「拉布」，梁君彥回應指，議員眼光長遠，「市民未必睇得到」，審議法案並非看劇集，多數時間沈悶屬正常現象，但議題與市民的生活息息相關，又指「五、六年前就叫拉布，而家真係討論」。

梁君彥形容議員「五光十色」，代表不同階層的意見，部分議員目光長遠，能看到市民看不到的角度，而遭指空泛的內容或涉國家「十五五」規劃，實則對港有益，早前因對「十四五」規劃參與程度不高，對本港有較大影響，「如果可以預早參與，本港得益，對國家得益仲大」。

梁君彥總結工作時表示，本年度舉行了36次會議、共331小時立法會會議，通過了34項政府法案，但仍有11條政府法例正在審議，梁君彥指，這些法例是近幾周才交出，已對部分法例開展工作，有的工作則須待復會才開展，又預料政府未來會有更大量法案，他希望今本屆議會結束前，可完成所有法案的審議及通過。

他續指，本屆立法會第三個會期即將結束，第七屆立法會至今共通過83項政府法案，較上屆同期增48%，又在三月加開會議，加速並成功通過維護國家安全條例草案，令社會能在安定環境下拼經濟、謀發展。另外，各議員合共提出156項口頭質詢，953項補充質詢和501條書面質詢。

俗稱「煲底」的立法會廣場示威區現被用作停車場，有記者問及是否會重啟示威區，梁君彥回覆稱，有關場地受施工影響，有玻璃正在更換，須考量安全問題，又指當下車位不夠，以前是因車位足夠才用作其他用途，會待安全時再決定「煲底」的具體用途。

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