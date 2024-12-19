反恐條例第二案　李嘉濱涉聯絡內地公司送化學物料到港 (15:23)

警員溫文鏡供稱從次被告李嘉濱的OnePlus手機中，發現裝有微信和Telegram等，溫拍攝783張照片取證。庭上展示Telegram對話，機主向網友「夠鐘改名」（疑為被告吳子樂）表示「買料中，你過嚟隔嚟買磅」。另有人查詢買口罩，機主稱「我留咗買畀我哋全隊，我預返賣蛋糕嘅錢，去買畀自己友當儲備」。

根據呈堂信息，機主曾問「直衝菲律賓要幾耐？」，網友「五飛」（疑為被告何卓為）說只能去公海，要找外面船隻接駁。機主再問「去到咩位置？」，五飛稱「蒲台島可以喺公海位置」。

涉事手機的微信名稱為Ben，曾與名為「晶興金屬材料公司」和「穎鵬科技」等內地用戶發信息。機主曾問「是純mg（mg為鎂的化學符號）嗎？」，獲回覆「是的，純鎂粉，純度99.9」。被問及買鎂粉的用途，機主答「還原劑」；對方公司說「今年出了好幾次事故了，公安部對我們這邊都下通知了」。機主改為查詢買鋁粉，說「鋁粉幾公斤可以嗎？一點一點運」，最終購入30公斤「fe粉」和10公斤「ai粉」。

庭上所見，涉事手機有疑似鋁熱彈和喉管式炸彈的草圖，寫有「鍚紙碎要pack實」、「打開直至引火要1至2分鐘」和「把喉管擰實」等字眼。此外，手機有硝酸鉀的照片，溫文鏡供稱曾在宏創坊單位搜出硝酸鉀。

溫文鏡亦透露，花費逾7個月時間翻看李嘉濱的閉路電視片段，能認出李的髮型、眼眉和步姿。庭上播放明愛醫院2020年1月27日的閉路電視片段，溫稱片中人是李，因李走路時雙手搖擺，「好似一個丞相嗰種感覺」。聆訊明續。