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黎智英案｜黎供稱節目言論僅道出事實　指經濟「奇跡」不再 (14:01)

壹傳媒黎智英及3間《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，今（19日）第113日審訊。庭上續播放2020年9月17日的「Live Chat With Jimmy Lai」節目，黎其中稱除非國家主席習近平下台，改變對世界的「戰狼」態度，否則不會改變，亦不知世界正改變。黎供稱他只是道出習近平不諳世界事務的事實，他對待國際社會與他治國方式一樣，而中國人會屈從(subservient）於習。黎又指中國過去數十年經濟發展蓬勃，猶如「奇蹟」，但習上台後一切都改變。

9月17日的節目中，黎稱歐洲國家會意識到若然不與美國看齊，他們作為小國將難獨力應對中國，又指中國不實現民主化，看不到中共未來仍能掌權。黎供稱中國的體制建基於控制自由，一旦民主化卻缺乏民主制度支撐，國家便會垮台；他並非主張歐洲國家與美國結盟對抗中國，只解釋為何歐洲需團結起來成為中國認可的力量。

節目中黎又以二戰其間的「珍珠港事件」作比喻，指新冠疫情改變了人們的想法，除非習近平下台，否則中國不會改變。黎解釋珍珠港事件中日軍的作為喚醒美國人，疫情向世界證明了若中國不改變，能影響西方人的生活。

黎續指，中國人屈從於習，但國際社會自有看法。法官杜麗冰問黎的意思是否指中國嘗試讓世界恭順他？黎否認。杜官以貿易為例，指若他國覺得與中國合作無好處，大可選擇不這樣做，黎重申國際社會有些很重要的「潛規則」，他無法定義。

同日，黎智英在Twitter分享行會召集人葉劉淑儀出售美國財產的《蘋果》報道，稱「當（when）美國和其他自由世界國家結盟並實施制裁，中共的幫兇無處可逃、他們的資產無處可藏，他們迫害香港人的惡行必將招致後果」。黎供稱不肯定帖文由自己或李兆富撰寫，而文中「中共的幫兇」應為向中共叩頭的人，不一定是罪犯。杜官關注，帖文是否意指中共幫兇承受的其中一種後果是制裁？黎同意。法官李素蘭追問下，黎接納除制裁以外，帖文沒有提及其他中共幫兇將承受的後果。

法官李運騰引述證供指，國安法實施後，黎曾著李兆富避免在Twitter主張制裁，若上述帖文由李兆富撰寫，李是否沒有遵從黎的指示？黎同意。黎並否認帖文提倡制裁，因帖文以「當（when）」一詞開首，僅談及假設性情況。

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