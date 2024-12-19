房協打擊濫用公屋已收回30單位　凌嘉勤：鼓勵居民主動提供資料 (11:01)

承擔多項房協工程的保華建業早前因捲入欠薪、拖欠工程費風波，後與房協協議更換承建商，涉粉嶺百和路混合房屋、洪水橋專用安置屋邨第2期及安達臣道「朗然」。凌嘉勤表示，現時交接工作已在進行，估計可以追回施工進度。

至於打擊濫用公屋方面，凌嘉勤指進度不錯，「整體在受控之中」，已收回30個公屋單位，另外有部分住戶存在資料失實問題，房協亦已採取行動打擊，並在所有新的租約中加入富戶政策的條款，會鼓勵居民主動提供資料協助巡查。

房協早前已簽訂120億元銀團貸款，加上出售部分非核心投資物業以穩定財政狀況。凌嘉勤表示，房協在售出舖位、停車場等非核心物業時遵從「善價而沽」原則，「賣得很有尊嚴」，亦會注意不影響民生，未來會繼續出售非核心資產。他認為未來房協有更多新項目，亦會建成商場，出售部分非核心物業亦可以優化人手分配。

凌嘉勤強調不會改變定價機制以增加收入。他重申未來5年是房協建屋高峰期，將有1.7萬個單位建成，但現時資助房屋超額認購仍有十餘倍，屬剛性需求，會一定程度參考市場價格高低定價，但定價機制不會改變。此外，他強調房協會在建屋管理中多應用科技，可幫助清潔、監察設施漏水、塞渠、地盤安全等工作，以解決人手不足問題。