AlipayHK明年起納入公共交通費用補貼計劃　每月補貼可自動存入 (10:53)

運輸署表示，市民乘搭各主要公共交通服務時以AlipayHK「易乘碼」支付單程車費，或以港鐵手機應用程式MTR Mobile的「車票二維碼」乘搭港鐵時以AlipayHK付款，有關交通費用會被用作計算公共交通費用補貼。「易乘碼」暫不支援購買月票或日票等個別票種。

與現時八達通用戶的補貼計算方法相同，透過「易乘碼」支付的單程費用將被自動記錄至有關帳戶，政府會就每個帳戶在每月超出400元的實際公共交通開支，提供三分之一的補貼，補貼金額以每月400元為上限。用戶可於每月16日起通過AlipayHK手機應用程式領取上月的公共交通費用補貼，領取補貼的限期為3個月，有關補貼將與八達通支付的公共交通費用分開獨立計算。

AlipayHK行政總裁李詠詩指，AlipayHK服務超過420萬活躍用戶，多年來在推動本地及跨境的數碼支付、智能交通及生活服務，從而促進本港智慧城市發展。

AlipayHK公共交通費用補貼計劃涵蓋範疇：