立會通過建造業付款保障條例草案 建造商會支持 (20:13)

《條例》將於12月27日刊憲，發展局長註冊和管理審裁員提名團體的權力的條文會在刊憲當日生效，其餘條文將在刊憲當日8個月後（即明年8月28日）生效，當日或之後簽訂的建造合約將受條例規管。

明年8月《條例》其餘條文正式生效前，政府和業界會開展一系列準備工作，包括為審裁員提名團體進行註冊、訓練足夠數量的審裁員，檢視和修訂標準建造合約及分包合約的範本，進行宣傳及推廣工作等。政府爭取於明年一月內發布有關文件，並開始接受審裁員提名團體的申請，以便相關機構盡早提交申請文件，配合條例的實施時間。

香港建造商會歡迎立法會通過《建造業付款保障條例草案》，十分支持政府立法執行建造業付款保障，期望早日落實法例的具體執行細節，改善多年來持份者之間拖欠付款情況。商會指條例得以落實執行，是促進行業持續穩健發展的關鍵一步，實為喜訊；商會樂意與政府就推行相關法例及措施的過程中繼續積極溝通、交流意見，確保機制符合預期目標並能暢順實施。

工程師學會歡迎 願協助落實仲裁機制

香港工程師學會歡迎立法會通過草案，指為改善業內付款情況訂立機制，推動行業良性發展。學會指願意協助落實仲裁機制，務求迅速、低成本地解決爭議，縮短對付款申索及到期支付款項的回應時限，從而改善合約付款情況，提升業界的營運環境，並減少投標者因擔心被拖欠付款而提高標價的情況。學會又認為此舉將有助於減少建造業工人被拖欠薪金的情況，確保工作團隊能準時收到應得的款項。