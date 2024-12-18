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黎智英案｜黎供稱播客節目中「武力」指西方團結的力量 (18:53)

黎智英案今（18日）午續審，庭上展示2020年9月17日《Live Chat with Jimmy Lai》節目中，黎説「如果不開始抵抗和強迫中共改變，融入自由世界價值觀，世界未來會面對同樣的命運」。黎供稱此番話的意思是抵抗中共對國際價值和規則的蠶食，迫使他們接受。法官杜麗冰關注是否指當中必須使用「武力」(force）？黎同意，辯方再問是何種「武力」？黎稱若西方團結起來，對中國而言就是巨大的「力量」(force)。

2020年9月10日播出的《Live Chat》節目邀請了「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）任嘉賓，黎其中稱「英國是我們的舊殖民政府，他們有道德責任讓世界關注香港發生的事」，又指「你（羅傑斯）現在的角色比以前更重要」、「我們需要外界的聲音，越多越好，因為國際聲音是我們的救贖」。黎供稱當時認為英國政府有道德責任賦予港人居英權，但否認此為敵對行為，指只是讓港人「有個選擇」。

黎解釋國安法後不能與外國政治人物接觸，因有機會被指控勾結罪，故認為羅傑斯可發揮角色讓外國關注香港。黎不同意此構成犯法，因羅傑斯非政治人物亦非官員。辯方問外界的聲音如何幫助港人，黎稱可會引起中國政府的擔憂，辯方問黎是否能舉出具體例子？黎稱中國政府有時會因而改變措辭。

此外，辯方展示同月黎智英一連串Twitter帖文，其中在9日，黎轉發時任美國國務卿蓬佩奧的帖文」，稱「感謝蓬佩奧為港人挺身而出」。黎稱估計是由李兆富所寫，但不記得原因。法官杜麗冰問難道黎對蓬佩奧的帖文不感興趣嗎？黎說他不知道如何瀏覽亦從不閱讀他人的帖文。

散庭前，控方關注主問進度，辯方稱1月需額外多3天，控方則指稱盤問需時10至15天。法官李運騰指若然估算正確，審訊至少持續至明年2月中。

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