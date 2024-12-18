漁護署今年首11個月人道處理633頭野豬　全港野豬5年減逾六成至約900頭 (18:46)

漁護署2021年11月起施行「殺豬令」，捕捉及人道處理市區出沒野豬。黃淑嫻說，統計結果顯示，全港野豬數目由2019年的約2500頭，降至今年約900頭；野豬滋擾黑點數目最新為15個，較2022年的42個減少約64%。

提出書面質詢的議員陳月明表示，收到多位新界地區人士求助，稱野豬滋擾問題嚴重，今年11月於打鼓嶺更發生農夫遭野豬襲擊受重傷的事件。黃淑嫻說，已在事發區域放置捕獸籠、設置網絡監察攝影機，冀盡快捕捉該野豬，食環署亦已在當地的垃圾收集站採用經改良的垃圾桶，防止野豬爬進覓食。她續指，漁農署轄下的大龍實驗農場會定期舉辦講座，講解農田上預防野豬的方法，合資格的農戶亦可向漁護署申請資助，以購置預防野豬的設施。而截至12月10日，署方年內針對野豬在農田、鄉村出沒而造成滋擾及破懷的情况，安排101次捕捉行動，並人道處理共224頭野豬。