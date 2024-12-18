警方拘6人涉串謀洗黑錢至少300萬元　包括5名內地來港開戶人士 (17:37)

東九龍總區刑事情報組高級督察黃頌雅表示，警方早前鎖定一個跨境犯罪集團，以「包食宿、搵快錢」作招徠，聘請內地人以訪客身份來港，在港開設多個網上銀行戶口，同時本地犯罪集團會為他們安排酒店住宿，於酒店內操控相關戶口，用作接收及轉移詐騙案騙款。

警方財富情報及調查科總督察徐詠茵指，警方昨（16日）起一連兩日展開拘捕行動，以串謀洗黑錢罪拘捕6名男子，包括一名32歲本地男子以及5名內地男子，6人年齡介乎22至45歲。行動中，警方於被捕人身上及酒店房間內檢取多部手提電話。

涉案人士疑於今年12月11日至17日期間，於旺角某酒店房間內，由該名本地男子協助5名內地人開設本地銀行戶口，再用其戶口洗黑錢。警方至今發現至少15個涉案戶口，用作收取至少12宗騙案款項，涉及假扮官員電話騙案、投資騙案等，短短數日，涉案戶口已收取超過300萬港元騙款。

警方得到銀行業界協助，調查涉案人士戶口，警方得以主動聯絡到部分騙案事主，減低他們的損失。警方會繼續追查，包括調查犯罪團夥的其他活動，以及識別更多潛在受害人。

據了解，今次行動涉及最大金額的詐騙案是一宗投資騙案，事主是一名身在澳洲的中國籍人士，轉賬277萬元到涉案戶口，獲警方通知才知道自己被騙。