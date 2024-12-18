反恐條例第二案｜次被告李嘉濱手機Tg群組片段顯示有人在廁所測試引爆炸藥 (16:54)

案發時駐守有組織罪案及三合會調查科、現隸屬國安處的警員溫文鏡，於2020年3月8日凌晨替次被告李嘉濱搜身。溫檢取李的兩部手機、褲袋約200元現金及腰袋逾4萬元現金，其後將手機放入證物袋，但無正式封存。溫稱他親自保管手機，以待日後調查，故沒有調至飛行模式。溫提及，曾在李面前檢視手機，其中在iPhone手機搜出的Telegram（Tg）群組「烘焙同好會0.3」片段，正是錄影會面播放的片段。

同日晚上，溫文鏡將李嘉濱押往西營盤梅芳街寓所搜證，溫在雪櫃下方發現一個袋，內有一個捆綁黑色膠紙、設電子火柴的長方形物體。溫懷疑是爆炸裝置，遂通知爆炸品處理課人員到場，並著李在文件簽署作實，確認檢取證物。

至翌日下午，溫文鏡稱在警署拍攝涉事手機的Tg信息，合共130張相片，其後將手機調至飛行模式，並正式封存入證物袋，交予網絡安全及科技罪案調查科同僚接手檢驗。法官問為何當日才打開飛行模式，溫稱這是將證物交予同僚處理的一般做法。

庭上展示Tg群組「烘焙同好會0.3」信息，涉事手機的機主表示「周同學要磅」，有人問「雞仔仲係我屋企？」，機主答「暫時仲係」。根據控方案情，被告涉計劃於悼念周梓樂的場合放置煙彈。

此外，案發時駐守毒品調查科財富調查組的警員彭偉基供稱於2020年4月23日，取用李嘉濱的OnePlus手機拍攝內容。法官關注，為何毒品調查科會接手本案；彭透露當時正調查一宗洗黑錢案，受查對象包括李嘉濱。聆訊明續。