明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

反恐條例第二案｜次被告李嘉濱手機Tg群組片段顯示有人在廁所測試引爆炸藥 (16:54)

《反恐條例》第二宗案件，8人涉2020年初新冠疫情期間策劃3次爆炸，今（18日）在高院第19天審訊。庭上播放Telegram群組「烘焙同好會0.3」的片段，顯示有人在廁所測試引爆炸藥，有濃煙攻出廁所，另有人在群組說「周同學要磅」。警員供稱，次被告提供手機密碼解鎖後，警員從其手機搜出Telegram紀錄，而次被告同意供出資料。

案發時駐守有組織罪案及三合會調查科、現隸屬國安處的警員溫文鏡，於2020年3月8日凌晨替次被告李嘉濱搜身。溫檢取李的兩部手機、褲袋約200元現金及腰袋逾4萬元現金，其後將手機放入證物袋，但無正式封存。溫稱他親自保管手機，以待日後調查，故沒有調至飛行模式。溫提及，曾在李面前檢視手機，其中在iPhone手機搜出的Telegram（Tg）群組「烘焙同好會0.3」片段，正是錄影會面播放的片段。

同日晚上，溫文鏡將李嘉濱押往西營盤梅芳街寓所搜證，溫在雪櫃下方發現一個袋，內有一個捆綁黑色膠紙、設電子火柴的長方形物體。溫懷疑是爆炸裝置，遂通知爆炸品處理課人員到場，並著李在文件簽署作實，確認檢取證物。

至翌日下午，溫文鏡稱在警署拍攝涉事手機的Tg信息，合共130張相片，其後將手機調至飛行模式，並正式封存入證物袋，交予網絡安全及科技罪案調查科同僚接手檢驗。法官問為何當日才打開飛行模式，溫稱這是將證物交予同僚處理的一般做法。

庭上展示Tg群組「烘焙同好會0.3」信息，涉事手機的機主表示「周同學要磅」，有人問「雞仔仲係我屋企？」，機主答「暫時仲係」。根據控方案情，被告涉計劃於悼念周梓樂的場合放置煙彈。

此外，案發時駐守毒品調查科財富調查組的警員彭偉基供稱於2020年4月23日，取用李嘉濱的OnePlus手機拍攝內容。法官關注，為何毒品調查科會接手本案；彭透露當時正調查一宗洗黑錢案，受查對象包括李嘉濱。聆訊明續。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞