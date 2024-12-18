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習近平抵達澳門　將視察澳門發展與變化　與各界共商發展大計 (16:52)

國家主席習近平今午（18日）4時許抵達澳門。他表示，未來數天會在澳門走一走、看一看，與各界人士廣泛深入交流，共商澳門發展大計，看看澳門的新發展及新變化。他又說，相信只要充分發揮一國兩制的制度優勢，敢於拼搏、勇於創新，澳門一定能創造更美好的明天。

澳門當局安排大批民眾手持花束於機場停機坪歡迎習近平，他們揮舞國旗及澳門區旗，又大喊「歡迎歡迎、熱烈歡迎」，現場亦有舞龍舞獅表演。專機抵澳後，澳門特首賀一誠伉儷上機迎接，習近平與夫人彭麗媛之後步出機艙，他們向在場民眾揮手。有小朋友上前向習近平送贈花束，習與其握手，之後亦與候任澳門特首岑浩輝握手。

習近平表示，每一次來到澳門均感到十分高興，稱自己一直惦念澳門的發展及全體居民的福祉，形容澳門是祖國的「掌上明珠」。他說，代表中央政府和全國各族人民，向全體澳門居民致以誠摯問候及良好祝願，又稱澳門特區25年來實踐一國兩制取得舉世公認的成功，並展現出勃勃生機及獨特魅力，指出國家發展日新月異、勢不可擋，而澳門發展厚積薄發、未來可期，是澳門居民的光榮及全國人民的驕傲。 

習近平將於澳門逗留至12月20日，其間出席慶祝澳門回歸25周年大會暨澳門特區第六屆政府就職典禮，並會視察澳門。

相關字詞﹕編輯推介 習近平 澳門 澳門回歸25周年

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