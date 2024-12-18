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啟德體藝館周五辦首場演唱會演練料5500人參與　蔡健斌籲歌迷預留時間光顧零售館 (15:03)

啟德體藝館將於本周五（20日）舉行音樂會《CHILL เก่ง Music Festival》，由香港及泰國歌手及組合進行跨地域表演，料5500名觀眾參與。演唱會於當晚6時半開始，晚上10時完結，觀眾可於下午4時半持票入場。作為園區首場演唱會演練，體育專員蔡健斌稱，舞台裝置、綵排、散場、拆台等均屬測試項目，並提醒因應主辦單位要求，市民不可攜帶專業攝影器材，以及尺寸大於38厘米乘30的支持燈牌入場，重申有關要求與主辦方在亞博、紅館舉辦活動所設限制一致。

專業攝影器材、大於38厘米乘30厘米支持燈牌不可攜帶入場

活動不設即場售票，門票已經主辦方發放。當日觀眾可循3個入口進出，則位於地面的綠色大門、UG沿體育路入口，以及1M層門口，會方將安排人手分流。秀茂坪警區指揮官謝翠恩指，有別過往演練均於周末進行，今次將測試星期五晚入場與散場安排，例如會否碰上下班人潮，以及散場時對附近居民的影響，另亦會藉是次演練了解歌迷年齡層，作為日後活動安排參考。蔡健斌另建議公眾使用啟德港鐵站D出口前往園區，提醒當日園區不設停車場。

園區內啟德零售館今午起試業，蔡健斌指當日商戶將延長營業時間，呼籲入場人士「預鬆啲」在演出前後享用服務或美食，而啟德體育園公司正在與商戶商議詳情，以在特別活動時會延長營業時間。他表示，場館內商店及娛樂場所一般營業時間為上午10時至晚上10時，場內的保齡球場則開放至晚上11時。

相關字詞﹕編輯推介 啟德體育園 蔡健斌

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