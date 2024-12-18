啟德體育園零售館今起試業　逾200商店進駐　招租率約八成 (15:12)

啟德零售館今午12時揭幕，逾百名市民在商場外等候「開張」一刻，蜂擁而上；其後營業時間定於朝10晚11。黃皓筠稱，啟德體育園將陸續舉辦大型活動，將與租戶溝通「做一些彈性調整」，包括延長營業時間至活動結束後。至於目標客流及招租率不達百分百的原因，她則沒正面回應，「始終仍在試業階段，相信日後來的人會越來越多」。

租戶之一、叙福樓餐飲有限公司高級公關及市務經理黃慧霞則稱，將在體育園舉辦大型活動之際，配合延長營業時間，「例如在演唱會前後，也希望可以支援來參觀或來參與盛事的顧客」。她又說，零售館毗鄰多個屋苑，相信平日已有不少住戶光顧，加上未來體育園將陸續舉辦大型活動，預計「生意會非常好，人流會非常多」。

啟德居民鄭先生今早約10時已輪候進入零售館。他表示，啟德過往缺乏民生基建，居民須到九龍城等社區「覓食」，認為區內有新商場落成「是好事」。不過，他憂慮日後大型活動聚集大批觀眾，疏散時的人流管制措施將造成居民不便。他亦以日前兩場演練作例，指當局的封路路段覆蓋至住處附近，導致他繞了一圈才能回家。