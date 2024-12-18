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政府研啟德體育園設跨境巴士套票照顧入場者需要　對渡輪處理入場及散場持開放態度 (14:36)

啟德體育園已進行多次測試壓力測試。九龍中議員楊永杰關注夜晚繁忙時段入場時，當局是否會安排渡輪及巴士分散鐵路壓力。署理保安局長卓孝業回應時指，當局考慮以特別巴士班次運送遊客，並正研開放跨境巴士套票，亦對使用渡輪採取開放態度。

楊永杰稱，Coldplay、周杰倫演唱會於下午繁忙時段開始入場，平日此時屯馬線每2.5分鐘一班車，但剩餘空間少，入場觀眾未必上到車。運輸及物流局副局長廖振新就指出，啟德、宋皇臺一段鐵路下午繁忙時段載客率少於50%，加上觀眾上車站點不同，相信有能力處理額外觀眾，當局亦留意啟德、宋皇臺站與屯馬線各個轉線站的人流情況，適時調整人流措施。

對於是否會使用特別巴士、渡輪處理入場和散場，卓孝業表示，當有大型活動舉辦時，會視情況設特別巴士服務，主辦方亦會按需安排旅遊巴士載客，園方另正同跨境巴士公司商議，提供體育園周邊的跨境巴士服務；惟體育園周邊渡輪靠泊設施有限，如要利用渡輪疏散，須考慮步程距離，舉例較近的九龍城渡輪碼頭，需要15至20分鐘步程，但他強調政府對渡輪運輸持開放態度。

至於在體育園舉辦活動期間，會否令周邊食肆向顧客提供優惠，以滿足需求及留下觀眾緩解疏散壓力，卓孝業指，主場館內有30多間酒吧及食肆，與國際上設施相若，大型活動期間亦會安排設流動攤位，園區另設有美食廣場和美食海灣，合共有70萬平方呎的零售餐飲和休閒娛樂設施，料足夠應付餐飲需求；早前亦邀請附近九龍城區域的15間商戶配合，在演練期間提供優惠，本月則在區內推廣區內特色熱點並提供優惠，當局正研可否延長該活動優惠期，惠及未來體育園觀眾。

另有議員關注未來觀眾未必如測試時的公務員般配合，卓孝業表示，未來會就出現情緒高漲人士、受酒精影響人士的場景進行測試，「唔會掉以輕心」。

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