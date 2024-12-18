黎智英案︳否認鼓吹美以台晶片技術針對中國　黎稱不希望中國和台灣開戰 (14:28)

據辯方展示的資料，黎智英在2020年9月3日播出的個人訪談節目提到，時任台灣領導人蔡英文獲美國支持，擁有台灣前領導人陳水扁沒有的優勢。黎供稱，在美國支持下，台灣可免受中國干預，得到安全，繼而令投資者有信心在當地經商，因此形容蔡有優勢，自言在節目中「陳述事實」。辯方問到，黎是否在節目提倡美國和台灣結盟？黎否認稱：「他們已結盟很多年了。」

此外，黎智英在節目指出，台灣晶片製造技術是美國政府的戰略武器、「某程度上是針對中國的槓桿手段」。辯方關注，黎是否鼓吹美國以台灣晶片技術作為槓桿手段？黎反問「我如何提倡已發生的事情？」法官李運騰遂問，黎是否提倡美國繼續以晶片技術作槓桿？黎否認。之後黎在辯方追問下補充，不希望中國和台灣開戰。

另一方面，黎智英在節目談及時任立法會議員林卓廷涉7‧21事件被捕一事，形容香港為「警察城市」。黎供稱，沒有法治的地方會變成「警察城市」，警方可選擇不守法，認為林等人被捕一事，反映香港成為「警察城市」。法官李素蘭追問，黎是否覺得，警方拘捕林卓廷等人反映警方不守法？黎重申，當時林等人只是保護他人，卻被警方拘捕。

之後辯方展示黎同年發表、提及「警察城市」的Twitter帖文。黎在其中一則帖文分享一篇《蘋果》報道，稱警方有「合理懷疑」便可拘捕任何人，意味警方可在無犯罪證據下作拘捕。

法官李運騰指出，本港回歸前，甚至在英國，警方都可在有「合理懷疑」下作拘捕。黎一度稱被上述《蘋果》報道誤導，因此發表上述帖文，惟之後黎表示，上述《蘋果》報道沒有提及拘捕門檻相關內容，承認因無知而發帖。