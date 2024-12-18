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連鎖零售集團涉水貨充冒牌貨　海關拘4人檢逾千冒牌喇叭耳機 (14:39)

海關接獲投訴懷疑一連鎖零售集團以冒牌貨充當水貨瞞騙顧客，昨日（17日）搜查全港多間分店及貨倉，檢獲市值約140萬元冒牌喇叭及無線耳機，並拘捕4名公司董事及分店負責人。

海關版權及商標調查科高級調查主任周凱文指，早前接獲市民舉報，本地一連鎖零售集團，懷疑售賣冒牌喇叭及無線耳機。經深入調查及商標持有人協助，於昨（17日）採取執法行動，突擊搜查該集團在位於港、九、新界8間分店及九龍一工廈儲存倉，共檢獲1300件冒牌物品，估計市值約140萬元。行動中拘捕4名男子，年齡介乎44至54歲，包括兩名董事及兩名分店負責人，涉嫌違反商品說明條例，各人現已獲准保釋候查。調查仍然進行中，不排除有更多人被捕。

周凱文表示，涉案商戶以平衡進口作宣傳，檢獲的冒牌貨售價由700至3200元，約為正貨價4至7成，向顧客銷售時訛稱產品是外地輸入的平衡進口貨（水貨），以低價吸引顧客，企圖冒充水貨欺騙消費者。

而檢獲的冒牌喇叭及無線耳機，抄襲正貨的設計及外觀註冊商標，仿真度高，不容易分辨真偽，如細心留意會辨別到有輕微分別，正貨包裝盒印刷比較精美，圖像清晰，色彩鮮明，而冒牌貨喇叭正面的金色商標，邊緣切割及表面處理較為粗糙，質素不及正貨。

海關強調會繼續加強巡查及採取執法行動，嚴厲打擊各類型冒牌物品。提醒消費者，應光顧信譽良好的店舖，如有懷疑向商標持有人或代理查詢。商戶採購物品時亦務必小心謹慎，售賣冒牌物品是嚴重罪行，需負上刑責。

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