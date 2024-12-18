兩懲教院所將設房間供羈押人士出席保釋遙距聆訊 (12:27)

任浩晨表示，遙距聆訊是給法庭多一個工具、多一個選擇，不代表所有或大部分案件都必須使用，草案也列明法官考慮一系列因素後，法庭才作決定。他稱，現時多數法院中的刑事法律程序都不涉正審，例如保釋申請、審前覆核、簡短提訊，在原訟庭八成多都是類似刑事程序，區域法院中有九成。

草案中列出法官作出遙距聆訊令前須考慮多項因素，包括與訟雙方的意見。任浩晨說，法官是諮詢訴訟方的意見，而非需要徵求訴訟方同意，而法官本身有行使案件管理權力，決定是否批准發出遙距聆訊。

草案中建議，提高在法庭錄音及錄影罰則，由現時罰款提高至監禁，未經授權發布紀錄，經公訴可判監5年及罰款10萬元。新民黨容海恩關注，錄音轉化文字即時傳譯系統是否視為錄音。任浩晨表示，明白科技日新月異，如果語音轉換文字設備只是短暫錄音，例如少過半秒、一秒暫存轉換文字而不會錄音，一般都會容許，但不能儲存錄音，日後會在實務指引中列明。

草案同時建議，遙距聆訊不適用在國家安全案件，並在過渡安排中列明草案通過前的遙距聆訊不適用或失效。任浩晨指出，有些法律程序或一開始未必知涉國安，可能進行期間「突然有一個國安的元素，變成國安的程序」，法官就可用管轄權作出案件管理決定。