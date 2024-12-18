非法入境者扮「神醫」祈福騙長者　警拘4人涉百萬騙款 (12:17)

新界南總區刑事部（行動）警司姚永勤表示，6宗騙案發生於今年8月至12月，地點主要涉及公共屋邨。騙徒先派出成員向獨行事主搭訕，查問他們是否認識神醫，其後另一名騙徒就會出現，指認識神醫，之後帶同兩人找第三名訛稱為神醫或神醫親屬的騙徒。會見期間，「神醫」會以事主身體欠佳、家庭成員邪靈附體等藉口，要求事主交出現金及貴重財物祈福，以保全家平安，消災解難。

姚永勤指，騙徒會將事態嚴重化，事主飽受精神壓力下誤信騙徒，並提取現金及貴重物品交予騙徒祈福。騙徒亦會要求他們不要即時打開裝有貴重財物的「祈福袋」，當事主與騙徒分開並打開袋子，才發現財物被換成水樽、報紙等無價值的物品，始知被騙。

警方提到，部分事主受騙期間正在屋邨附近的醫務所求醫，而搭訕時，事主亦會將家庭情况向騙徒透露，騙徒藉此稱事主身體及家庭出現狀況，令事主情急下受騙。警方經調查鎖定騙徒身份，昨日展開執法，拘捕3名女子，她們年齡介乎44至68歲，3人為非法入境者，警方其後亦拘捕62歲本地女子，她涉嫌向3名非法入境者提供住所。

防止罪案辦公室高級督察李金鵬呼籲，如市民在街上見可疑人在街上兜搭長者，可協助報案；而家人亦應多加關心及聯絡獨居長者，讓他們知道家庭成員安好。