明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

非法入境者扮「神醫」祈福騙長者　警拘4人涉百萬騙款 (12:17)

今年首11月全港發生20宗街頭騙案，其中13宗涉以「祈福黨」手法行騙，受騙均為長者。警方經調查以「欺騙手段取得財產」等罪名拘捕4人，他們涉6宗「祈福黨」騙案，損失金額由5萬至28萬元不等，共涉約100萬元騙款。被捕3人為非法入境者，據悉他們11月到港。

新界南總區刑事部（行動）警司姚永勤表示，6宗騙案發生於今年8月至12月，地點主要涉及公共屋邨。騙徒先派出成員向獨行事主搭訕，查問他們是否認識神醫，其後另一名騙徒就會出現，指認識神醫，之後帶同兩人找第三名訛稱為神醫或神醫親屬的騙徒。會見期間，「神醫」會以事主身體欠佳、家庭成員邪靈附體等藉口，要求事主交出現金及貴重財物祈福，以保全家平安，消災解難。

姚永勤指，騙徒會將事態嚴重化，事主飽受精神壓力下誤信騙徒，並提取現金及貴重物品交予騙徒祈福。騙徒亦會要求他們不要即時打開裝有貴重財物的「祈福袋」，當事主與騙徒分開並打開袋子，才發現財物被換成水樽、報紙等無價值的物品，始知被騙。

警方提到，部分事主受騙期間正在屋邨附近的醫務所求醫，而搭訕時，事主亦會將家庭情况向騙徒透露，騙徒藉此稱事主身體及家庭出現狀況，令事主情急下受騙。警方經調查鎖定騙徒身份，昨日展開執法，拘捕3名女子，她們年齡介乎44至68歲，3人為非法入境者，警方其後亦拘捕62歲本地女子，她涉嫌向3名非法入境者提供住所。

防止罪案辦公室高級督察李金鵬呼籲，如市民在街上見可疑人在街上兜搭長者，可協助報案；而家人亦應多加關心及聯絡獨居長者，讓他們知道家庭成員安好。

相關字詞﹕祈福黨 欺騙手段取得財產

上 / 下一篇新聞