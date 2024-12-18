申訴專員建議就身後事安排設一站式專題網站　倡增電子服務 (14:05)

陳積志表示，殮房服務及簽發死亡文件由衛生署及醫管局負責、由入境處處理死亡登記；至於就喪禮安排、火葬、土葬、骨灰處理及綠色殯葬等事宜，家屬則須向食環署作出申請及跟進。他又表示，雖然現時政府一站通網站內，設有「為離世者家屬提供的服務及支援」的頁面，當中包括有關辦理先人離世手續的資訊，惟需要逐一按連結到相關部門網站尋找資料，過程並不容易。

公署提出10項改善建議，包括為各項相關公共服務設置一站式專題網站，提供資訊及電子申請程序，並在內容上照顧到不同族裔需要；又建議食環署等部門定期舉行專題講座及研討會，講解相關手續的資訊。公署亦期望衛生署及醫管局不時檢視並考慮研究增加公營殮房及醫院殮房的遺體貯存裝置數量，並研究在突發或重大事故時提供的服務制定危急應變機制及相關措施。

陳積志說，欣悉食環署在今年11月推出「身後事專題網站」，提供有關綠色殯葬以及與食環署提供的服務的相關資訊，期望其他相關部門及機構，包括入境處、衛生署及醫管局等，應以食環署牽頭設立的網上平台作為基礎，研究進一步設立一個真正跨部門的一站式專題網站。他又說，公署調查期間，數字辦正聯同相關部門就精簡為先人辦理身後事相關服務的申請及處理展開硏究，期望各部門和機構適時交代工作計劃及進展。