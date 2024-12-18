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昨稱巴士過去16年平均加幅低於通脹　李頌恩解釋盼提供客觀資料供參考 (10:27)

政府昨日（17日）批准九巴、城巴及嶼巴下月5日起加價，城巴獲批加7.5%，九巴加4.3%，嶼巴加6.5%。運輸署長李頌恩昨稱三巴過去16年間每年平均加幅1.6%至2.2%，明顯低於16年平均通脹。被問到是否代表累計巴士票價加幅要追同期通脹，李頌恩今早（18日）於港台《千禧年代》表示，每次加價申請均會獨立處理，考慮巴士公司自上次票價調整後的營運狀况，因當局明白社會關注加幅是否符合市民承受能力，故再提供額外客觀資料供參考。

她又說，處理個別巴士路線車費加幅時，會考慮在市民常用的出勤路線實施較低的加幅，並在假日休閒、馬場等路線實施相應較高的加幅，務求將對市民影響減到最低。李亦強調，政府每次處理巴士公司申請加價均審慎把關，稱會考慮巴士公司營運狀况 、對未來的財務預測、市民承受能力及服務表現，並平衡對市民的影響及巴士財政可行性，相信今次加價後可令巴士公司財政較穩健，有空間投資車隊、推動綠色運輸。

城巴曾稱脫班情况源於人手不足及薪酬未夠競爭力。被問到今次批准加價是否代表服務越差、加價越有理，李頌恩稱，明白市民緊張巴士的脫班率，解釋2023年疫情後不同行業面對人手轉變，巴士公司曾出現人手不足情况，之後提出改善薪酬水平等措施，成功招聘車長後脫班率大大改善。

她又說，當局關心巴士公司是否願意，及是否有足夠財政能力作投資，以提升巴士服務，而今次加價的3間巴士公司均有作出努力，以提供安全及可靠的服務。

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