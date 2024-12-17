南下訪客將來可直入河套 港客北上不能 張欣宇斥「匪夷所思」 (23:03)

立法會工商及創新科技事務委員會會議今日（17日）討論配合河套發展的《邊境禁區（准許進入）公告》修訂。河套區目前屬禁區地帶，當局已建成跨河橋樑，可由目前落馬洲站直接通往河套西面。創新科技及工業局提出修例，以便當局可為園區企業的員工，列入「白名單」，將來白名單人士可以由落馬洲站乘搭接駁巴士，經新橋樑直入園區。

立法會議員張欣宇支持河套發展及改善交通配套，但對白名單安排感不滿。他指按現時方案，除了一般公眾不能使用新橋，就連河套公司的訪客也不能使用，舉例指如果有園區的投資者或企業人士由深圳返園區，他可以用這橋，但陪同的香港人，要轉車去上水過關，再坐接駁巴士進入園區，即要多用1小時，形容這是「匪夷所思」。張指這是眼前問題，指當局花了十多億元建新橋，但訪客不能用，提出除了員工，訪客也可以應容許可直接經新橋入園，指當局在2020年取撥款建路時，無說明訪問不能使用。

創新科技及工業局副秘書長鄭嘉慧解釋，當局提出修例，是讓園區工作的人加入白名單，可以豁免讓他們由落馬洲站直赴園區。她指實際操作上，園區公司要擬備一個白名單，包括登記員工、承辦商員工，名單會提供予警方。她指「現階段想做得穩妥一點」，先讓員工加入白名單，指當開園後掌握多少少資訊，再作其他考慮，形容這安排是要保留禁區「完整性」。她又指，內地南下的訪客，他們本身已是跨境人士，故今日或將來，都可以由福田過在落馬洲，然後出站用接駁巴士、的士入園區，指按法例，現時南下人士現時已容許這樣。

不過，張欣宇指聽完官員解釋之後，指更加感奇怪，指即內地訪客可用新橋，但香港訪客就不能使用，反問香港訪客有什麼風險要提防？

委員會成員吳傑莊及劉國勳，也加入討論，同表關注訪客進入園區的安排，要求當局快一點檢視。

創新科技及工業局局長孫東就回應，創科局會跟保安局及運輸局商討一個可行的方案。