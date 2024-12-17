反恐條例第二案｜行車記錄儀被質疑植入「踩線」片段　警回應不確定可能性 (20:09)

次被告李嘉濱被指和男子鄒家揚2020年3月7日駕車前往將軍澳，呈堂「車cam」片拍到兩把男聲在車上對話，談及加螺絲、中子彈和清場字眼。第34名監視警員供稱，當晚在旺角截停一架私家車，以製造炸彈罪拘捕司機鄒家揚，將鄒的車匙交予接手的警員9158。

警員9158供稱，他接過鄒家揚的車匙後，拔掉車上行車紀錄儀的電源，以防止拍下新片段覆蓋舊片，盡力保存證據。其後接手的警員劉俊髜供稱，涉事私家車於3月8日凌晨駛回旺角警署，劉從凌晨1時至早上7時看守車輛，其間沒有干擾證物。不久，劉偕同警員陳顯俊拆取行車紀錄儀，兩人一同前往灣仔警察總部。

案發時駐守網罪科、現隸屬國安處的警員王俊然於3月8日接收行車紀錄儀。王稱從行車紀錄儀的記憶卡之中，擷取兩張照片和44條影片。辯方關注，部分「車cam」片段標示日期為2017年4月10日，緊接就是2020年3月7日的影片，會否因為後者本身不存在，而是被「植入」記憶卡內，王回答「唔可以確定」。

辯方追問是否有植入片段的可能性，王俊然強調證物由他接手後，不曾受干擾，「之前點樣我就講唔到，因為唔係我處理」。另外，網罪科警員洪子安供稱，曾以程式軟件Cellebrite擷取次被告李嘉濱的兩部手機，其間無干擾手機數據和資料。聆訊明續。