明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

反恐條例第二案｜行車記錄儀被質疑植入「踩線」片段　警回應不確定可能性 (20:09)

《反恐條例》第二宗案件，8人涉2020年初策劃3次爆炸，昨在高院第18天審訊。次被告被指行動前一晚乘車到將軍澳「踩線」，控方今（17日）傳召檢取行車紀錄儀片段的警員作供，警員供稱沒有干擾證物。辯方庭上質疑，紀錄儀拍下的片段由2017年突然跳到2020年，質疑涉案「踩線」片段被植入。負責擷取片段的網罪科警員承認，不確定植入片段的可能性。

次被告李嘉濱被指和男子鄒家揚2020年3月7日駕車前往將軍澳，呈堂「車cam」片拍到兩把男聲在車上對話，談及加螺絲、中子彈和清場字眼。第34名監視警員供稱，當晚在旺角截停一架私家車，以製造炸彈罪拘捕司機鄒家揚，將鄒的車匙交予接手的警員9158。

警員9158供稱，他接過鄒家揚的車匙後，拔掉車上行車紀錄儀的電源，以防止拍下新片段覆蓋舊片，盡力保存證據。其後接手的警員劉俊髜供稱，涉事私家車於3月8日凌晨駛回旺角警署，劉從凌晨1時至早上7時看守車輛，其間沒有干擾證物。不久，劉偕同警員陳顯俊拆取行車紀錄儀，兩人一同前往灣仔警察總部。

案發時駐守網罪科、現隸屬國安處的警員王俊然於3月8日接收行車紀錄儀。王稱從行車紀錄儀的記憶卡之中，擷取兩張照片和44條影片。辯方關注，部分「車cam」片段標示日期為2017年4月10日，緊接就是2020年3月7日的影片，會否因為後者本身不存在，而是被「植入」記憶卡內，王回答「唔可以確定」。

辯方追問是否有植入片段的可能性，王俊然強調證物由他接手後，不曾受干擾，「之前點樣我就講唔到，因為唔係我處理」。另外，網罪科警員洪子安供稱，曾以程式軟件Cellebrite擷取次被告李嘉濱的兩部手機，其間無干擾手機數據和資料。聆訊明續。

 

相關字詞﹕編輯推介 法庭；反恐條例；爆炸品

上 / 下一篇新聞