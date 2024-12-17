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警方拘捕83人涉賣淫等罪　包括泰國男及16歲內地女 (22:26)

警方一連兩星期進行打擊非法賣淫行動，拘捕共83人，包括賣淫場所業主、嫖客及性工作者，分別涉及「出租或者容許處所用作賣淫用途」、「為不道德目的而唆使他人」及「違反逗留條件」等罪。大部分被捕人為內地女子，年紀最小的性工作者只有16歲，亦有兩名泰國的性工作者被捕。

油尖警區刑事部總督察林柏喬指，「霧塔」行動於本月3日展開，至今日（17日）警方連同入境處共拘捕83人，包括4名本地男嫖客、4名本地女業主，另有73名內地女、1名持泰國護照女子及1名持泰國護照男子被捕，全部被捕人介乎16至79歲。林指，針對有舊樓業主出租單位作非法賣淫場所，警方曾多次警告他們不要繼續出租單位作非法賣淫活動，但部分業主未有理會，最終涉案被捕。

油尖警區行動主任總督察何芷妍指，行動中警方派員「放蛇」，分別於油麻地區拘捕11名持雙程證的女街頭性工作者及4名本地男嫖客，他們介乎33至79歲，涉嫌為不道德目的而唆使他人及違反逗留條件罪。同時，警方於全港各區以出租或容許處所用作賣淫用途罪拘捕4名本地女業主，她們介乎46至73歲。

昨日及今日（16至17日），油尖警區連同入境處於油麻地及尖沙咀賣淫黑點拘捕39女及1男性工作者，包括38名內地及2名泰國，年齡介乎16至46歲，涉嫌違反逗留條件。據了解，涉案泰國男性工作者以女性打扮現身；年紀只有16歲的女性工作者持雙程證來港，懷疑被人操控賣淫。

相關字詞﹕賣淫

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