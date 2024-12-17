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黎智英案︱黎：林卓廷721被捕　香港變得「沒有黑白對錯之分」 (18:03)

壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉勾結外國勢力案今（17日）踏入第111日審訊。庭上提到，黎智英曾在個人訪談節目稱，時任民主黨立法會議員林卓廷等人因2019年元朗721事件被捕一事，確認《港區國安法》摧毀法治。就著林卓廷等人涉暴動罪被捕跟《國安法》的關聯，黎供稱當時覺得《國安法》影響港府執法方式，質疑林等人被捕一事歪曲事實。法官關注，黎是否覺得《國安法》實施後政府會歪曲事實？黎說至少警方會這樣做。

辯方今午就2020年8月27日和9月3日播出的訪談節目《Live Chat with Jimmy Lai》（下稱《Live Chat》）提問。庭上提到，黎智英在8月27日的《Live Chat》談及林卓廷等人，涉2019年7‧21事件被警方以暴動罪拘捕一事，稱事件改寫歷史，令人震驚，形容香港「沒有黑白對錯之分」；黎又說，林卓廷等人被捕確認（confirmed）《國安法》摧毀法治。

黎智英在庭上解釋，當時林卓廷等人嘗試在元朗保護別人，最終卻被捕，因此形容香港變得「沒有黑白對錯之分」。法官杜麗冰關注，黎從何得知林卓廷等人當時嘗試保護他人？黎稱是從新聞得知。

杜官另提到，當日林卓廷等人是因暴動罪被捕，不涉《國安法》，關注《國安法》跟林卓廷等人被捕的關聯。黎稱「《國安法》影響港府執法方式」。之後杜官指出，「你是否說《國安法》前，即使有人暴動，也不會被檢控？」黎重申，林卓廷等人只是保護他人，「事實卻被歪曲」。此時另一法官李素蘭指出，黎是否覺得《國安法》實施後港府會歪曲事實？黎稱「至少警方（會這樣做）」。

此外，庭上提到，黎智英在9月3日播出的《Live Chat》稱「美國在亞太地區擁有如此強大影響力合乎邏輯」，又提及台灣明白跟美國政策保持一致的重要性。辯方關注，黎有否在節目提倡台灣和美國聯手反對中國？黎說美國和台灣站在同一陣線「一直是事實」。黎另指出，美國在亞太地區加強軍事影響力，可減低跟中國爆發衝突的風險。審訊明續。 

 

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