男警涉為7案偽造口供並指示控方證人撒謊　官斥影響警隊聲譽明言判監 (17:02)

案情指，被告胡兆俊（現年26歲）2019年7月起駐守葵青警區刑事調查隊，同年12月3日至2020年9月18日案發期間被指派處理4宗襲擊案、2宗盜竊案和1宗使用虛假文書案。使用虛假文書案涉及一名男子拖欠電訊公司服務費和失聯，被告在錄事紀錄中指案件無更多線索可追查，訛稱職員已錄取不追究供辭。其中一宗盜竊案的事主從網上購買口罩，惟賣家失聯，被告在調查報告和紀錄中訛稱事主已收到口罩，希望銷案。

餘下的盜竊案中，被告曾兩度接觸屈臣氏集團職員，詢問對方是否原意庭外和解，及要求她到警署拿賠償金，職員表明要由保安部處理，而保安部確認公司不會因收到賠償金就此作罷。惟被告其後向被捕人兒子稱百佳願收賠償了事，又指示兒子向稍後聯絡的警員訛稱母親入院，叮囑不要披露二人曾接觸；被告並在紀錄稱報案人決定不追究。

總督察其後發現職員首份供辭不翼而飛，遂吩咐下屬接觸對方，職員確認她無提供任何證人供辭，因而揭發本案。徐官提到被告在百佳盜竊案中指示控方證人撒謊，配合其劇本，欺上瞞下，加重案件嚴重性，被告整體行為影響警隊聲譽和動搖市民對警方的信心。徐官引述辯方求情稱有部分事主的確不願追究，故實際影響有限，徐官指被告非一時疏忽，表明判監是唯一選項。