懲教助理涉縱囚犯用手機及協助買煙　同案三人被裁定串謀公職人員行為失當罪成 (15:18)

3名不認罪被告為一級懲教助理楊敬倫、在囚者王帝俊（又名劉燕俊）和釋囚張銳明。楊為初犯，王及張有販毒罪的案底。王仍在服刑，楊及張須還押候判。同案兩名已認罪被告為二級懲教助理李浩維和釋囚林翰祺。

法官謝沈智慧於判辭指，楊有職責去監管囚犯及在發現囚犯管有未獲授權引入監獄的物品，應立即向上司報告，縱容囚犯只會危害獄中的紀律及安全。謝官不接納楊是延誤向上司報告的說法，指他有意不作報告，更協助王改善手機信號，故裁定楊與王的串謀公職人員行為失當罪成。

至於張被控串謀懲教助理李浩維，為王引進非懲教指定牌子的哈密瓜味香煙。謝官表示，二人的聊天紀錄顯示李收到香煙不會一次過交給王，而是「久唔久見到」才「散畀佢（王）」，以及張把一個火炭銀禧花園的單位當作倉庫，裁定張的串謀公職人員行為失當罪成。

王另被控的意圖妨礙司法公正罪，指他於2020年8月在囚倉一次聚賭被揭發後，以2000元酬勞由另一名囚犯代自己頂罪。謝官指，該名疑「頂包」囚犯於庭上口供不盡不實，雖然他與王同倉兩個月內便有金錢交易確實可疑，惟考慮沒有證據指該筆款項與「頂包」有關，遂裁定相關罪名不成立。