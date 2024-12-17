黎智英案︱官質疑黎提倡國際社會改變中國　如「讓穆斯林皈依你的宗教」 (14:38)

辯方今日就2020年8月18日播出的訪談節目《Live Chat with Jimmy Lai》詳細提問。庭上提到，黎智英在節目稱，中國以其獨斷和獨裁價值觀入侵國際事務的方式，情況比俄國入侵烏克蘭更可怕；黎又稱「如果我們不能改變中國，中國這麼強大，就會改變我們」。

辯方問到，黎智英是否藉著把中國價值觀入侵國際跟俄國入侵烏克蘭相比，煽惑他人憎恨中央政府？黎回應稱，俄國入侵烏克蘭「只是暫時的，總有解決方案」，而且烏克蘭「只是小國」；但中國作為大國，若不融入（assimilate）國際價值體系，中國的對國際價值的入侵將持續。

法官杜麗冰表示，融入是互相讓步（give and take）的情況，惟黎智英亦在節目中指出，「如果我們不能改變中國，中國就會改變我們」，認為黎當時提倡國際社會改變中國，而非中國融入國際社會，就如「讓穆斯林皈依你的宗教」。黎回應稱，「我欣賞你的比喻」，但強調並非主張中國須完全讓步（give）；黎又說訪談節目內容屬即興，當時無法詳述自己的想法。

此外，黎智英在節目表示「美國對中國的制裁並無造成最大損害」。黎供稱，當時覺得美國對中國實施制裁帶來的影響「不是最糟」，認為若美中兩國出現嚴重衝突，繼而嚇怕投資者，才會帶來毀滅性後果。黎自言只在節目分析當下情況，「我怎會在呼籲制裁呢？」

另一方面，庭上提到，2020年8月26日，黎智英在英文版《蘋果》通訊群組向高層發信息，建議「多找些大陸人生活困擾的新聞」作報道；黎解釋，相關新聞「會很有趣」，因此建議英文版《蘋果》報道。