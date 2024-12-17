巴士加價申請獲批　加幅4.3%至7.5%　1月5日生效 (16:24)

政府發言人表示，審批加價申請時，以仔細嚴謹的態度進行大量把關工作，一方面致力減低對民生的影響，另一方面顧及專營巴士營辦商的財政可持續性，令營辦商可繼續為市民提供可靠安全的公共交通服務。政府指，在審批過程中，檢視了專營巴士行業的營運情況、預測財務表現以及市民承受能力等相關參考指數，及巴士服務質量。而政府自2019年2月起豁免專營巴士營辦商使用政府隧道及管制區的收費，以節省的隧道費設立的隧道費基金，亦繼續發揮作用，有效降低九巴今次的加價幅度。

政府指，為減低加價的壓力，政府會繼續協助和督導專營巴士營辦商採取多管齊下的方式開源節流，包括進一步開拓非票務收入的來源、把握「一簽多行」個人遊等的旅遊業機遇開辦具特色的旅客服務路線，以及因應乘客需求的最新情況改善和重組路線，以提升巴士網絡的營運效率。

城巴指，這是城巴過去15年來僅第四次票價調整。根據目前城巴市區及新界巴士網絡專營權平均車費8.1元計算，每程車資平均將調整約0.6元。城巴又指，將繼續拓展收入來源，緊隨城市發展步伐擴大巴士網絡，並推進新成立的「觀光城巴」旅遊品牌和「Citybus+」觀光套票業務。此外，城巴將持續提升業務效率以降低營運成本。公司已投資建立全新的人工智能車長編更及車務編排系統，結合新一代營運控制中心於明年投入運作。

九巴指，九巴實際獲批車費加幅為4.3%，即平均每程加3毫，「九巴月票」售價亦計劃以相同幅度調整至每張834元，同日生效，持有人可於三十日內每日任坐十程九巴或龍運巴士及兩程B1線，至於「旅客日票」票價則維持不變，每張55元。九巴指，公司一直採取各種方法開源節流，以減輕加價壓力，面對乘客量減少及營運成本上升所造成的壓力，公司實在有需要調整票價，以帶來更穩健的財政狀況，維持和不斷提升巴士服務質素，適時引入安全、環保和乘客體驗的新措施。九巴會繼續善用資源，致力向市民提供最安全、優質和物有所值的巴士服務。