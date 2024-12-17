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陳振英：憂公務員減薪或掀漣漪效應 (13:02)

財委會及轄下的兩個小組委員會今（17日）舉行年結記者會。財委會主席陳振英稱，公共財政在疫情後進入整固階段，財委會亦做好把關工作，確保公帑用得其所。面對政府千億財赤，坊間有呼聲要求公務員減薪，陳振英憂慮公務員減薪或引起漣漪效應，令「300多萬香港打工仔都有一大部分會受到影響」，認為若經濟持續改善，減薪在這一刻未必是最好的選擇。他又稱，立法會在會議後和政府之間大量的溝通工作，以非常嚴謹和審慎的態度審議項目撥款建議。

陳振英指，憂慮公務員減薪或引起漣漪效應，因很多商會會參考公務員薪酬調整，認為公務員不論涷薪或減薪「影響的不只是我們10幾萬的公務員，而是我們300幾萬香港打工仔都有一大部分會受到影響。大家是否想見到香港會好大部分打工仔都會面臨減薪？」他認為，即使問責官員減薪，對改善財赤的效果只是「九牛一毛」，若經濟持續改善，減薪在這一刻未必是最好的選擇，又指若財政司長在明年財政預算案能推出好措施，「相信遠比一個姿態上的動作重要。」

財委會主席陳振英指，截至今年12月13日，財委會於本會期共批出58項建議，並完成審批政府提交的所有項目，涉成交額共2499億元，包括8項人事編制、 28項公務工程撥款建議；就22項非公務工程撥款建議，涉及成交額614億元，包括新生嬰兒獎勵金計劃共23億元，生命健康研發院資助計劃共60億元、新型工業加速計劃共100億元，以及取消強積金對冲安排的資助計劃共336億元。

會議時間方面，財委會合共舉行35次會議，總時數90小時35分鐘，當中有26次會議用以審批撥款建議，一個項目平均需時1小時55分鐘，而部分較受公共關注的項目，如荔枝角收押所重建計劃，以及沙田T4號主幹道工程，則分別用約4小時審議。財委會在今年4月舉行21個環節共32個小時的特別會議，以審核2024至2025年的開支預算，包括36項人事編制及公務工程的建議，其中6項獲委員會進一步討論，包括古洞北新發展區新公共街市建造工程。

政府千億財赤，陳振英指，立法會一直都是用一個非常嚴謹和審慎的態度，所有財政撥款建議都要有三級制，首先交由18個事務委員會，若涉人事或工務則交至兩個小組委員會，最後才遞交財委會審議，強調「鏡頭後，議員和政府之間大量的溝通工作，其實大家看不到。」他又舉例，財委會在審議沙田T4號主幹道工程撥款時，相關部門亦與委員會面，講解項目造價及效益，最終政府縮減工程範圍及調低項目費用，令項目獲通過，認為反映財委會並非所有建議都照單全收，在政府需開源節流時更應「睇餸食飯、應洗則洗。」

人事編制小組委員會主席易志明稱，委員會通過10項人事編制建議，當中8項已獲財委會批准，包括引進重點企業、籌備國際調解院、參與大灣區建設，以及推動數字政府等。委員會亦批准開設兩個常額職位，分別設於律政司及資訊科技署，並開設5個有時限編外職位及3個有時限的非公務員職位，包括設於房屋局負責簡約公屋及簡樸房的3個有時限編外職位。委員會另保留4個有時限編外職位，為屋宇署負責監督新界豁免管制屋宇的僭建物執法工作。

易志明表示，會期內委員會共召開8次會議，總時數約17.5小時，平均審議約2小時。他表示，觀察到委員就人事編制建議的提問，聚焦開設或者保留職位的理據、提出績效指標等，亦會詢問政府可否透過內部調配代替增聘人手。

工務小組委員會主席謝偉銓稱，今年度會期小組委員會總共舉行14次會議，總時數逾32小時，共審議及批准了24項工務工程撥款建議，總撥款額達1789億元，其中950億元撥款用於土地及房屋範疇。謝偉銓稱，社會關注政府有沒有足夠公帑推動多項基建發展項目，惟強調工務工程是對社會非常重要的投資，委員審議撥款態度審慎，不時建議當局透過優化設計及採用先進建築技術等措施，減少建築成本及提升工程效率。他舉例，政府就新田科技城交予小組委員審議的造價為271.75億元，較審議階段少28.28億元；而第二批簡約公屋項目及西貢公路改善工程的第二期項目，亦較原先估算調低約1成半，即分別為98.37億元及27.48億元。

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