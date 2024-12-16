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「主要項目領導計劃」首邀內地部門人員參與培訓 甯漢豪：擴大基建人才庫迎轉型需求 (19:29)

發展局長兼主要項目精英學院(學院)主席甯漢豪今日（16日）主持二○二四／二五年度「主要項目領導計劃」(領導計劃) 第七期的啓動典禮，並宣布培訓計劃首次邀請內地有關部門提名政府人員參與。

甯致辭指，本港建造業在2023年整體工程總值超過2,500億元，政府將繼續致力投資基建發展，以滿足經濟和社會需要，並提升香港的長遠競爭力。鑒於未來的龐大投資，政府有需要擴大基建人才庫，以滿足社會對基本工程項目的效率和推展的期望，並迎接轉型的需求。

她又提到，香港會發揮好「一國兩制」下，「背靠祖國、聯通世界」的得天獨厚優勢，在祖國的堅定支持下，建立香港作為「國際基建中心」的地位。展望未來，政府會持續提升主要項目精英學院的角色，匯聚各地人才，促進香港成為項目推展的國際專業中心。

領導計劃是學院的旗艦發展課程，由英國牛津大學Saïd Business School設計和推行，為主要工程項目領導人員提供項目管理和領導才能的訓練課程。領導計劃為期12個月，包括在牛津進行的國際課程和香港的本地課程，並輔以個人指導和專業評估。自2019年以來，累計已有約140名來自政府政策局、部門、公營機構、國際工程顧問和承建商的主要項目領導人員參與這頂尖計劃。

相關字詞﹕發展局；甯漢豪

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