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黎智英案︳否認透過Twitter要求制裁選舉主任　黎稱尋求海外支持不等同呼籲制裁 (19:09)

壹傳媒創辦人黎智英及3間《蘋果日報》公司涉勾結外國勢力案今（16日）踏入第110日審訊。庭上提到，2020年8月，黎在Twitter（現稱X）分享一則有關時任特首林鄭月娥等人被美國制裁的報道，問「那些取消參選人資格的選舉主任呢？」黎否認透過帖文要求美國制裁選舉主任，稱只是「好奇（wonder）」為何他們沒被制裁。另外，黎就著個人訪談節目言論供稱，尋求海外支持香港不等同呼籲制裁。

辯方提到，2020年8月8日，黎智英向為自己管理Twitter帳號的「徒弟」李兆富發送一則有關制裁的《蘋果》報道連結，稱「那些選舉主任呢？他們應否就著以政治原因取消參選人資格負責？」

黎智英供稱，當時正向李兆富了解上述選舉主任有否被列入制裁名單，之後三名法官均質疑黎的解釋，其中法官李運騰指出，似乎黎是在建議李兆富就制裁一事發帖，而非向對方發問；黎回應稱：「你可以這麼說。」在辯方追問下，黎補充，當時覺得選舉主任應被列入制裁名單，但否認透過帖文呼籲制裁，稱只是對他們沒被制裁感意外。

同日，黎發布另一則Twitter帖文，稱本港天主教教會管理階層被中共控制，「下一步是什麼？以習近平畫像取代耶穌？也許我們應把習釘在十字架上」。黎解釋，把習釘十架只是諷刺說法，「就像一個笑話」。

此外，據辯方展示的資料，同年8月13日，黎智英在「Live Chat with Jimmy Lai」回應觀眾提問時指，「『支持』不一定等同制裁或任何事情......」黎供稱，制裁屬於支持一種，但為香港發聲也算是支持香港，重申無在節目呼籲外界對港實施制裁。

另一方面，黎智英早前供稱，2020年7月，他從跟美國白宮有聯繫的人士收到一則信息，當中載有時任美國總統特朗普簽署的《香港自治法案》行政命令，同時提到要求製作「shit list（討厭名單）」，之後他把信息轉寄《蘋果》副社長陳沛敏、民主黨前主席李永達、胡志偉、民主黨林卓廷及工黨李卓人。黎今進一步確認，他是從美國國務院前資深顧問惠頓（Christian Whiton）收到上述信息。審訊明續。

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