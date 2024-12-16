議員促再擴闊破欠基金保障範圍　何啟明：會研究 (17:07)

勞工界議員郭偉強指出，遣散費特惠款項上限調整後，全面覆蓋率為86%，仍未達9成，又指基金保障範圍仍未包括僱主強積金供款，促當局考慮擴闊保障範圍。另一勞工界議員周小松指，基金現時財政穩健，有條件為僱員提供更多保障，不解為何基金不能為僱員提供百分百保障。他同時提議，當局訂立更進取的績效指標，縮短簡單直接申請發放破欠基金特惠款項的時間。

勞聯林振昇建議，破欠基金應設檢討周期，恆常檢視及調整保障範圍。工聯會黃國則指，破欠基金過往的投資策略多靠定期存款，關注其回報率，建議當局考慮投資穩定、但相對回報較高的債券。

李志聰：不建議再上調遣散費特惠款項上限

勞工處助理處長李志聰回應指，破欠基金並非想百分百承擔僱主拖欠僱員的款項，按今次建議，調整遣散費特惠款項上限後，其全數覆蓋率將接近其他項目的全數覆蓋率，認為是合適水平，不建議再上調。他也指，就簡單直接申請，有逾1成可於1個月內發放款項，6成在2個月內，強調績效指標的3個月是期限，但收到申請都會盡快處理。

勞福局副局長何啟明指，破欠基金中欠薪一項可涵蓋僱員強積金供款，如要包括僱主強積金供款，或需修訂僱傭條例，會再作研究。就議員建議設立檢討周期、考慮投資債券，他也表示會將意見帶回破欠基金委員會研究。

會議上也討論到《僱員補償條例》、《肺塵病條例》及《失聰補償條例》18項補償金額上調，不少議員關注職業病的定義，何啟明回應指，判斷一個病是否職業病，要考慮多個因素，特別是醫學上判斷要與職業相關，當局會不時檢視法定職業病列表。