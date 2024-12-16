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警方打擊灣仔酒吧詐騙及無牌賣酒拘15人 (16:15)

灣仔警區刑事部打擊酒吧區詐騙活動及三合會操控的無牌酒吧，過去三日聯同機動部隊、灣仔分區牌照組及衞生署控煙辦展開代號「星雲」行動，突擊搜查多處地方及查牌行動，共拘捕15人，分別涉嫌串謀詐騙、無牌賣酒及在無領取酒牌處所飲酒等。

灣仔警區反三合會行動組督察林高進指，近日接獲多名事主報案，指在灣仔一酒吧消遣後，發現信用卡被盜用，損失金額共約8萬元。灣仔警區刑事部經過深入調查及分析大量閉路電視片段後，鎖定疑人的身分，以串謀詐騙罪拘捕一共9名非華裔男女，包括菲律賓、尼泊爾及印尼籍，分別持身分證、護照及行街紙。

調查顯示，涉案酒吧東主及職員串通活躍於區內的非華裔女子，並提供佣金，在附近兜搭醉酒客，再帶往酒吧，趁機盜取其信用卡進行大額交易，其間酒吧並沒有提供任何商品或酒類，事後非華裔女子將信用卡放回事主銀包內，延遲被發現及報案時間。行動中，共偵破3宗同類案件，最高一宗損失達4.3萬元，並檢獲酒吧的信用卡機及涉案相關賬單。

另外，灣仔警區反三合會行動組督察李家豪表示，根據情報區內有一間由三合會操控的無牌酒吧及水煙館，以新潮裝潢、多樣化水煙口味，以及不同酒類吸引年青人，為逃避警方突擊搜查，處所大門裝有電子密碼鎖，而顧客均須由熟人介紹方可進入。昨日（15號）派出探員喬裝顧客「放蛇」，成功進入單位蒐證，隨後採取拘捕行動，共拘捕4男2女，年齡介乎於21至35歲，當中一名男子涉嫌管理無牌賣酒場所，5名被捕人涉嫌在無牌賣酒場所飲酒，以及發出6張在禁止吸煙區吸煙的定額罰款。行動中，檢獲160支酒，220件吸食水煙工具，以及懷疑是犯罪得益約4000元現金。各人已獲准保釋後查。同時，警方亦聯同控煙辦突擊巡查多過酒牌場所，發出7張在禁止吸煙區吸煙的定額告票。

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