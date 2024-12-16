消防處巡千座舊樓提350宗檢控　成立特別職務隊將主動巡查 (17:03)

消防處今日（16日）舉行簡報會，簡介今年4月底至11月底的7個月期間，於全港1000多幢三無大廈及多梯大廈等風險較高的舊式商住樓宇進行「火警危險」巡查，其中人煙稠密地區的樓宇佔逾一半，包括油尖旺（209幢）、東區（144幢）、深水埗（116幢）及中西區（94幢）。約8200次巡查中，處方發出超過8500張「消除火警危險通知書」，涉及600多座大廈。發出的「通知書」中，有2484張涉及防煙門被揳開、2142張涉防煙門損壞，以及1797張涉阻塞逃生途徑。

黃旭平指，巡查發現「三無」及「多梯」大廈會出現較多火警危險，「無法團、管理公司、居民組織的地方欠缺管理；而有兩條或以上樓梯的大廈，居民常用其中一條，其餘樓梯都會不自覺放了雜物」。

處方依照《消防（消除火警危險）規例》，向未遵辦人士提出檢控，涉及逾350宗，其中已定罪個案涉及18個業主或業主立案法團，合共被罰14.85萬元。單宗計個案最高罰款3.36萬元，黃旭平指，涉案商住樓宇有多道防煙門被揳開，處方發出20多張傳票，並檢控大廈業主立案法團，反映「有法團不等於一定是良好管理。」黃又稱，居民為出入方便、通風撬開防煙門「好常見」，但因濃煙有毒、高溫，若火災下走入防煙門逃生或釀嚴重意外，望居民有意識「用兩三秒時間關上門」，保障公眾安全。

另外，處方本月主動巡查321幢「三無或多梯」的舊式商住樓宇，共發出78張「通知書」，其中一宗涉嚴重阻塞逃生通道而作出直接檢控。處方稱，未來會加強社區教育宣傳工作，提升市民防火意識。至於立法會上周通過《2024年消防安全(建築物)(修訂)條例草案》，黃旭平指，該條例關注防火硬件，要改善需時，但今次討論的「軟件」配套成效是「即時」的，形容要消除火警危險，須兩者配合。