明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

政府擬引入智能投票箱檢測無效選票　曾國衞：不影響市民投票私隱 (16:49)

政府正計劃在合適的情況下在個別選舉或界別中引入智能投票箱，將配備選票檢測功能，協助選民確認其所填劃的選票是否有效；若選票被檢測出或屬無效，智能投票箱會作提醒。立法會政制事務委員會今（16日）討論，有議員擔心影響私隱及保密，政制及內地事務局長曾國衞表示，市民投票時毋需出示身分證，亦無閉路電視，當局無從識別投票者身分，強調不影響市民投票私隱，最大目的是減少選民填劃錯誤引致選票無效。

新思維狄志遠稱，部分市民投白票或劃花選票，是其個人選擇，擔心引入智能投票箱會「嚇怕」選民，帶來反效果，認為當局加強公眾教育更為直接。曾國衞回應說，智能投票箱有助保障選民選舉權，舉例指區議會選舉地區委員會界別選舉採用「全票制」，即每名選民必須投選不多於亦不少於該界別須選出的議員人數，否則選票將被視為無效，而智能投票箱的檢測功能有效幫助選民，成效顯著，強調並非要找出故意劃花選票的情況。

議員謝偉銓關注當局為何只於個別選舉中引入智能投票箱，曾國衞表示，距離明年立法會換屆選舉尚有時間，當局仍在開發及測試部分技術，故先保留彈性，或會採用傳統票箱或智能票箱，會再按開發及測試結果、技術成熟程度及可靠性再作決定，稍後將再向立法會報告。他強調，會保障保密等重要原則。

相關字詞﹕編輯推介 選舉 立法會 曾國衞

上 / 下一篇新聞