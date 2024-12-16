政府擬引入智能投票箱檢測無效選票　曾國衞：不影響市民投票私隱 (16:49)

新思維狄志遠稱，部分市民投白票或劃花選票，是其個人選擇，擔心引入智能投票箱會「嚇怕」選民，帶來反效果，認為當局加強公眾教育更為直接。曾國衞回應說，智能投票箱有助保障選民選舉權，舉例指區議會選舉地區委員會界別選舉採用「全票制」，即每名選民必須投選不多於亦不少於該界別須選出的議員人數，否則選票將被視為無效，而智能投票箱的檢測功能有效幫助選民，成效顯著，強調並非要找出故意劃花選票的情況。

議員謝偉銓關注當局為何只於個別選舉中引入智能投票箱，曾國衞表示，距離明年立法會換屆選舉尚有時間，當局仍在開發及測試部分技術，故先保留彈性，或會採用傳統票箱或智能票箱，會再按開發及測試結果、技術成熟程度及可靠性再作決定，稍後將再向立法會報告。他強調，會保障保密等重要原則。