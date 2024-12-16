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陸振中涉非禮襲擊案　自辯稱3事主要求包庇違紀行為並阻撓開車 (16:15)

時任沙頭角分區指揮官警司陸振中涉嫌非禮女下屬及襲擊同袍案，今日（16日）在區院續審。陸振中辯稱，3名事主在飯局後向他死纏爛打，要求陸幫忙包庇3人在分區警署內的違紀行為。陸想駕車返回分區警署，3人卻以為陸想「報串」，遂阻撓陸開車離開，其間發生衝突及影響汽車行駛，但陸否認有襲擊3人。案件押後至明年1月2日續審。

陸供稱，2022年7月25日飯局中，涉案3名事主，即X、督察蔡文浩和賴文顯在酒後透露，總區正調查沙頭角分區違紀行為，包括隱瞞缺勤、亂批加班津貼，及有「老闆」帶寵物狗回警署，要求同事協助帶狗及到元朗買狗糧。3人怕追查下去會連累前途及失去工作，故想陸「諗計拆掂佢」。

陸表示，他沒理睬3人，及後離開飯局，打算到停車場取車後返回警署。陸形容當時X像八爪魚般往他身上左拉右扯，說「唔好爆我哋出去」，又向其他人說「阿sir宜家返差館報串」，陸解釋回警署是想洗澡更衣，但3人繼續纏繞。當陸上車後，賴拍打車門，蔡打到陸的胸口，X更強行上車、伏在軚盤上及爭搶車匙。陸幾經周折未能駛走私家車，於是容許X和賴暫時上車。

陸否認在上述時段內襲擊X、賴及蔡，並指經總督察黃燦熊到場調停，X和賴終於下車。惟有人報案稱陸的車疑刮花其他車輛，故陸將其車交由黃處理，自己則坐的士回警署。辯方播放當晚警署外閉路電視片段，問陸為何下車後步伐不穩，陸指因為他胃痛及屈身坐的士時觸發其腰背痛。

及後陸想起警署內有一艘供警員遊玩的獨木舟，故想尋找該獨木舟的蹤影，惟遍尋不果，後來才從閉路電視片段看到他回警署不久後，有警員將該獨木舟由警署內部搬到停車場外面。陸回到辦公室後，黃帶同僚找他及交還車匙，陸致電問候3名事主，除了蔡沒有接聽，其餘2人均回覆「ok」。

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